заминка
заминка
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:50

Разминка — 5 минут, которые решают, сорвёшь ли ты тренировку на недели

Тренер Латреал Митчелл предупредил об опасности пропуска разминки перед тренировкой

Разминка перед тренировкой для многих остаётся необязательным этапом, который легко пропустить. Кажется, что несколько наклонов или махов руками не повлияют на результат, и гораздо проще сразу перейти к беговой дорожке или штанге. Но на деле пренебрежение этим этапом может стоить вам и прогресса, и здоровья.

Почему без разминки выше риск травм

Мышцы и суставы, неподготовленные к нагрузке, становятся уязвимыми. По данным клиники Mayo, одной из главных причин острых мышечных травм является неправильная работа суставов и мышц при тяжёлых упражнениях.

"Вы серьёзно рискуете получить травму, если не уделяете хотя бы 10 минут разминке", — сказал тренер Латреал Митчелл.

Повреждения часто "накапливаются" и проявляются неожиданно, выводя из строя на недели. Разминка же помогает "включить" нужные группы мышц и отработать правильные движения. Например, перед становой тягой полезно сделать упражнение "гуд морнинг", чтобы научить тело правильно распределять нагрузку между бёдрами, ягодицами, спиной и корпусом.

Американский совет по упражнениям (ACE) отмечает: даже 5-10 минут динамической подготовки перед тренировкой значительно снижают риск повреждений.

Влияние на результаты

Разогрев мышц влияет не только на безопасность, но и на качество выполнения упражнений.

"Разминка работает так же, как прогрев двигателя в морозный день — всё начинает работать лучше", — пояснила спортивный хиропрактик, врач команды США Александра Дума.

Поднятие температуры мышц делает суставы подвижнее, увеличивает амплитуду движений и помогает выполнять упражнения технически правильнее. Причём исследования показывают, что динамическая разминка способна повысить силу и мощность, улучшая спортивные результаты.

Динамика против статики

Учёные подчёркивают: статическая растяжка до тренировки не только бесполезна, но и может снизить эффективность мышц. В отличие от неё, динамические упражнения активируют тело, ускоряют пульс и подготавливают нервную систему.

Статическую растяжку лучше оставить на заминку после тренировки, когда нужно расслабить и удлинить мышцы.

Как построить разминку

Единого шаблона для всех нет: упражнения подбираются под тип предстоящей нагрузки. Бегуну важнее разогреть ноги и корпус, а перед тренировкой верхней части тела нужно "включить" плечи и спину.

Главное правило — умеренная интенсивность. Разминка должна ускорять сердцебиение и вызывать лёгкое потоотделение, но не приводить к усталости. Оптимально выполнять каждое движение по 30 секунд или 8-10 повторов, делая 2-3 круга.

Пример быстрой разминки на 5 минут

• Приседания с собственным весом
• Бег на месте с высоким подниманием коленей
• Прыжки "джампинг джек"
• Прыжки со скакалкой (или имитация)

Эти упражнения активируют все основные группы мышц и запускают работу сердца и лёгких.

Стоит ли вообще пропускать разминку?

Ответ очевиден: нет. Независимо от того, собираетесь ли вы поднимать тяжести, бежать марафон или выполнять круговую тренировку, разогрев перед занятием обязателен. Он занимает всего несколько минут, но защищает от травм и помогает раскрыть потенциал в тренировке.

Правильно подобранная разминка — это инвестиция в здоровье суставов, мышц и в ваш спортивный прогресс.

