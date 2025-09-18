Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Поза "Собака мордой вниз"
Поза "Собака мордой вниз"
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Комплекс, который бодрит сильнее кофе: попробуйте утром вместо привычной чашки

Учёные: регулярная динамическая растяжка снижает риск травм и улучшает подвижность суставов

Растяжка у многих ассоциируется с долгими статичными позами и скучным ожиданием, пока мышцы постепенно отпустят напряжение. Но есть вариант динамической практики, которая занимает всего 5-10 минут, помогает мягко разогреть тело и при этом не утомляет. Такой комплекс подходит и как утренняя зарядка, и как разогревающая разминка перед тренировкой, и как самостоятельное мини-занятие, если времени совсем мало.

Регулярное выполнение упражнений делает тело гибче, улучшает подвижность суставов и положительно влияет на работу мышц пресса и ног. В отличие от жёсткой силовой нагрузки, динамическая растяжка подходит людям любого уровня подготовки и не требует специального инвентаря, кроме коврика.

Базовые упражнения комплекса

В основе программы — пять движений, которые плавно перетекают одно в другое. Каждое из них выполняется примерно минуту, после чего сразу переходите к следующему. При желании можно сделать второй круг, оставив между ними паузу на 60 секунд.

1. Поза "собака мордой вниз" и смена ног

Начните с позиции на четвереньках. Подайте таз вверх, распрямите руки и ноги, образовав телом перевёрнутую букву V. Спина должна оставаться прямой, а поясница — в нейтральном положении. Если тянет под коленями, слегка согните ноги и приподнимите пятки.
Через несколько секунд согните правую ногу и выведите её вперёд, положив бедро на пол. Левая нога остаётся сзади. Затем поменяйте положение и снова выйдите в исходную позу.

2. Перевод ног за голову

Лягте на спину, руки вытяните вдоль корпуса ладонями вниз. Поднимите прямые ноги, оторвите таз и попробуйте коснуться стопами пола за головой. Если не получается, слегка согните колени. Опустите ноги обратно и повторите. Это упражнение хорошо разгружает спину и тянет заднюю поверхность ног.

3. Смена ног с подъёмом на колено

Сядьте, согнув колени. Правая нога располагается спереди, левая — сзади. Поднимите таз и встаньте на колени. Перенесите левую ногу вперёд, поставив стопу на пол, и поднимите правое колено вверх. Затем вернитесь в исходное положение и повторите с другой ноги.

4. Прыжки в сторону с выносом ноги

Сядьте в глубокий присед, ладони на полу. Оттолкнитесь руками и прыгните влево. Приземлитесь на левую ногу, а правую вытяните в сторону. Поднимите согнутую левую руку. Вернитесь прыжком в присед и повторите движение в другую сторону.

5. Выпады с выносом ноги

Сделайте выпад вперёд правой ногой. Не поднимаясь, шагните назад, уйдите в присед и поставьте правую руку на пол. Опираясь на неё и левую стопу, выведите правую ногу в сторону. Вернитесь в присед и выполните то же самое в другую сторону.

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом разомнитесь: сделайте круговые движения плечами и лёгкие махи руками.

  2. Выполняйте каждое упражнение в комфортном темпе, без рывков.

  3. Следите за дыханием: вдох на усилии, выдох при расслаблении.

  4. Если ощущаете дискомфорт в пояснице, используйте дополнительный коврик или полотенце для поддержки.

  5. Для большего эффекта включите спокойную музыку — она поможет держать ритм.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком быстрое выполнение движений.

  • Последствие: риск растяжения или травмы.

  • Альтернатива: двигайтесь плавно, контролируя амплитуду.

  • Ошибка: прогиб в пояснице при "собаке мордой вниз".

  • Последствие: нагрузка на позвоночник.

  • Альтернатива: слегка согните колени и удерживайте спину прямой.

  • Ошибка: задержка дыхания во время прыжков.

  • Последствие: быстрое утомление.

  • Альтернатива: поддерживайте ровное дыхание, чтобы сохранять энергию.

А что если…

Если у вас мало времени утром, но нужно проснуться и зарядиться, выполните один круг комплекса. Для тех, кто ищет полноценную замену тренировке, два круга с коротким перерывом станут хорошим вариантом мини-воркаута. А если чувствуете усталость в течение дня, можно включить только два упражнения — "перевод ног за голову" и "собака мордой вниз", чтобы быстро снять напряжение со спины.

FAQ

Сколько времени занимает комплекс?
Один круг длится около 5-7 минут, в зависимости от темпа.

Можно ли выполнять растяжку каждый день?
Да, динамическая растяжка не перегружает мышцы и подходит для ежедневной практики.

Что лучше: статическая или динамическая растяжка?
Статическая помогает глубже проработать мышцы, но требует времени. Динамическая — более универсальна и удобна для разминки.

Нужен ли спортивный коврик?
Желательно, так как он предотвращает скольжение и смягчает нагрузку на суставы.

Мифы и правда

  • Миф: растяжка нужна только танцорам и гимнастам.

  • Правда: она полезна всем — от офисных работников до спортсменов.

  • Миф: динамическая растяжка не влияет на гибкость.

  • Правда: регулярные занятия заметно улучшают подвижность.

  • Миф: для растяжки обязательно нужно много времени.

  • Правда: даже 5 минут в день дают результат.

3 интересных факта

  • Динамическая растяжка активирует кровообращение так же эффективно, как лёгкий бег.
  • Упражнения из комплекса напоминают элементы йоги, но выполняются в более быстром темпе.
  • Учёные отмечают, что регулярная подвижность суставов снижает риск травм в спорте и быту.

Исторический контекст

Практики растяжки появились ещё в древних системах гимнастики и йоги. В Китае существовали комплексы для поддержания энергии ци, а в Индии асаны помогали готовить тело к медитации. Современные тренеры адаптировали эти движения под потребности занятых людей, превратив их в короткие динамические тренировки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отжимания с вариациями: комплекс для плеч и груди без оборудования сегодня в 7:50

Отжимания, которые заменяют тренажёрку: секрет армейских программ подготовки

Мини-комплекс для плеч без оборудования: три упражнения, которые нагружают мышцы и включают корпус. Отличный вариант для дома или путешествий.

Читать полностью » Тренеры о наборе мышечной массы: питание, сон и режим тренировок сегодня в 3:28

Мышцы растут не в спортзале: главный секрет, о котором не знают новички

Как тренироваться и питаться так, чтобы мышцы росли быстро, а лишний жир не мешал прогрессу? Разбираем главные правила и ошибки новичков.

Читать полностью » Бёрпи и прыжки со скакалкой в одной тренировке задействуют более 70% мышц тела сегодня в 3:10

Кто бы мог подумать: прыжки из детства оказались оружием против жира

20 минут простых движений и скакалка превращаются в кардиокомплекс, который держит высокий темп и помогает сжечь калории, не перегружая тело.

Читать полностью » Тренеры рассказали, какие статические упражнения подходят новичкам для домашних занятий сегодня в 2:11

Замирание, которое оживляет тело: почему статика работает сильнее движений

Статические упражнения помогают развить силу без движения. Узнайте, зачем они нужны, как их выполнять и с какими ошибками сталкиваются новички.

Читать полностью » Задержка дыхания при упражнениях на пресс приводит к быстрому утомлению сегодня в 2:10

Эти упражнения для пресса используют даже в боевой подготовке

Четыре варианта упражнений помогут проработать пресс и укрепить корпус. Универсальный комплекс легко выполнить дома без инвентаря.

Читать полностью » Фитнес-эксперты: упражнение сегодня в 0:22

Простое движение для пресса, которое сильнее любой планки

Упражнение "велосипед" кажется простым, но только при правильной технике оно раскрывает весь потенциал для пресса и осанки.

Читать полностью » Медицинский автор Ия Зорина: вис на турнике не влияет на рост сегодня в 1:10

Осанка сильнее генетики: как ежедневные мелочи уменьшают фигуру

Можно ли реально вырасти с помощью спорта или всё ограничивается визуальными приёмами? Разбираем упражнения, мифы и практические советы.

Читать полностью » Фитнес-резинка для мужчин и женщин: польза и мифы сегодня в 0:10

Эспандер весит меньше смартфона, но заменяет половину спортзала

Один эспандер способен заменить целый тренажёрный зал. Рассказываем, как правильно использовать фитнес-резинку, чтобы прокачать всё тело дома.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Как убрать запотевание стёкол в машине: рекомендации экспертов по автохимии
Дом

Производители техники рекомендуют регулярную чистку сифона и фильтра-ловушки
Технологии

Обновление Apple: в AirPods добавили остановку музыки при засыпании и пульт для камеры
Садоводство

Сидераты полезны только при раннем посеве и правильном севообороте
Красота и здоровье

Врач Ирина Баранова назвала продукты, которые сокращают жизнь и повышают риск болезней
Спорт и фитнес

Учёные проверили бустеры тестостерона и не нашли доказательств эффективности большинства компонентов
Авто и мото

Владельцы "Москвича 3" сообщили о проблемах с клапанами и качеством сборки
Садоводство

Эксперт Николай Лычев: в России погибло около миллиона гектаров зерновых из-за жары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet