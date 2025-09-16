Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Разминка
Разминка
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Гибкость без коврика: как динамика заменяет статичные позы

Врачи рассказали, как динамическая разминка снижает риск травм

Разминка перед занятием должна быть не только полезной, но и комфортной. Многие привыкли растягиваться, удерживая статичные позы, и это действительно работает на увеличение амплитуды движений. Но у такого подхода есть нюанс: он больше подходит для спокойного этапа после тренировки или отдельного занятия, а перед активной нагрузкой лучше выбирать динамические варианты.

Разогревающие движения помогают включить суставы и мышцы без риска травмы. Их можно делать в любой момент: перед бегом, после силовой тренировки или как самостоятельную мини-разминку посреди рабочего дня.

Советы шаг за шагом

Чтобы начать, не нужно много времени — достаточно трёх упражнений. Они развивают подвижность тазобедренных суставов, мягко растягивают мышцы и при этом не перегружают тело.

  1. Смена ног с подъёмом на колени - выполняйте в течение 60 секунд. Сначала сядьте на пол, согнув ноги: одна располагается спереди, другая сзади. Поднимая таз и меняя положение ног, плавно переходите в полное выпрямление. Контролируйте дыхание.

  2. Перевод ноги в сторону с разгибанием - по 30 секунд на каждую сторону. Начальное положение то же. Поднимайте согнутую ногу в сторону, выпрямляйте, снова сгибайте и возвращайте назад. Главное — двигаться медленно и не "выбрасывать" ногу.

  3. Раскачка в глубоком выпаде - по 30 секунд на каждую ногу. Из положения выпада мягко смещайте таз вперёд и назад: сначала почувствуйте растяжение в паху, затем выпрямите ногу и наклоняйтесь к бедру.

Эти движения легко встроить в любое занятие, будь то утренняя зарядка или подготовка к тренировке с гантелями.

Мифы и правда

  • Миф: чтобы развить гибкость, обязательно нужно как можно дольше удерживать статичную позу.
  • Правда: длительная фиксация действительно расширяет диапазон движений, но не разогревает мышцы и не подходит для разминки перед активными нагрузками.
  • Миф: динамические упражнения не влияют на растяжку, а нужны только для разминки.
  • Правда: такие движения не только готовят суставы и мышцы к работе, но и помогают развивать подвижность, поэтому их используют и в фитнесе, и в йоге.

FAQ

Как выбрать разминку перед силовой тренировкой?
Лучше отдать предпочтение динамическим движениям: махи ногами, вращения руками, лёгкие выпады. Они активизируют мышцы и не снижают силу.

Сколько времени должна занимать разминка?
Достаточно 5-7 минут. Даже короткий комплекс улучшает кровоток и снижает риск травм.

Что лучше — статическая или динамическая растяжка?
У каждой задачи своё решение: динамика — для подготовки к нагрузке, статика — для расслабления и восстановления после тренировки.

Исторический контекст

Практики разминки известны с античных времён: греческие атлеты выполняли простые движения перед состязаниями. В XX веке статическая растяжка стала особенно популярна благодаря гимнастике и балету. Но с развитием фитнеса тренеры вернулись к динамическим упражнениям, увидев их эффективность в подготовке к бегу, плаванию и работе с тяжёлыми весами.

А что если…

Попробовать соединить динамическую и статическую растяжку. Например, сначала выполнить комплекс для разогрева, а после тренировки задержаться в спокойных позах. Такой подход даёт баланс: тело работает в полную силу, а мышцы получают качественное восстановление.

Заканчивая, отметим три любопытных факта. Первое: регулярная разминка повышает не только гибкость, но и координацию. Второе: в программах реабилитации динамические движения применяются для восстановления после травм. Третье: даже офисные работники могут снизить усталость спины и шеи, если выполняют такие упражнения каждые пару часов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жена пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова обвинила организаторов в трагедии сегодня в 14:17

Секунды решали всё: почему спасение Свечникова оказалось сорвано

Жена российского пловца Николая Свечникова заявила, что в его пропаже во время заплыва в Босфоре виноваты организаторы.

Читать полностью » Нарушение нейромышечной связи мешает росту мышц даже при регулярных тренировках сегодня в 13:33

Почему мышцы не растут, даже если вы тренируетесь правильно

Почему мышцы не растут, даже если техника идеальна? Разбираем роль нейромышечной связи и современные технологии, которые помогают включить целевые группы.

Читать полностью » Кардиохирург Сергей Волков предупредил о риске сердечных проблем при перегрузках в спорте сегодня в 12:29

Спорт может навредить сердцу: когда тренировки превращаются в риск

Кардионагрузки укрепляют сердце, но при неправильном подходе могут навредить. Врач Сергей Волков рассказал, как тренироваться безопасно.

Читать полностью » Фитнес-тренер Мария Гадалова дала советы для похудения без жёстких диет сегодня в 11:24

Семь лайфхаков для похудения без жёстких диет

Фитнес-тренер Мария Гадалова поделилась 7 лайфхаками, которые помогут похудеть к лету без жестких ограничений и скучных диет.

Читать полностью » Блогер и тренер Джереми Этьер потерял 30% жира внизу живота за неделю эксперимента сегодня в 10:19

Минус 30% жира на животе за 7 дней: эксперимент Джереми Этьера

Фитнес-блогер Джереми Этьер решил проверить, можно ли убрать жир с живота втрое быстрее обычного. Его недельный эксперимент дал неожиданные результаты.

Читать полностью » Коврики для йоги и фитнеса: эксперты объяснили разницу между ПВХ, TPE и каучуком сегодня в 9:50

Нескользящий коврик для йоги: полиуретан против пробки — кто выигрывает

Как понять, какой коврик выбрать для йоги или фитнеса? Разбираем материалы, толщину и покрытия, которые влияют на комфорт и долговечность.

Читать полностью » Душ после тренировки: Американская академия дерматологии советует мыться сразу сегодня в 9:10

Душ после тренировки: что на самом деле важнее — вода, сланцы или чистые руки

Стоит ли спешить в душ после тренировки или можно спокойно доехать домой? Разбираем мифы, факты и правила гигиены в спортзале.

Читать полностью » Физиотерапевты отметили пользу комплекса для растяжки плеч и улучшения осанки сегодня в 8:50

Сутулость уходит незаметно: короткая разминка раскрывает грудной отдел и расправляет плечи

Простая разминка в домашних условиях поможет снять напряжение после долгого сидения, вернуть гибкость спине и зарядить энергией на весь день.

Читать полностью »

Новости
Дом

Пожелтевшие рамы не приговор: секретные краски возвращают окнам вторую молодость
Наука

Новый остров на Аляске: НАСА зафиксировало образование Проу-Ноб из-за таяния ледника
Туризм

Греция заблокировала инициативу ЕС о новых визовых ограничениях для россиян
Еда

Картофельный рулет с фаршем в духовке сохраняет сочность начинки при запекании
Авто и мото

"АвтоВАЗ" рассматривает локализацию производства в Египте и странах Магриба
Технологии

Xiaomi Pad 8 Pro получил 2697 и 9485 баллов в тестах Geekbench
ДФО

Следком Приморья сообщил о задержании семи подозреваемых в хищении земли
Красота и здоровье

История спасения: как обычный ремень предотвратил смертельное кровотечение
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet