Смартфон на зарядке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:53

Время — деньги: как адаптер Apple за $39 экономит часы ожидания

Новый адаптер Apple заряжает iPhone 17 до 50% за 20 минут

Сразу после презентации iPhone 17 в магазине Apple Store появился новый аксессуар — 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max.

Основные характеристики

  • Поддержка адаптивной зарядки с мощностью от 40 до 60 Вт.

  • Оптимизирован для работы с новыми моделями iPhone.

  • Цена в США — $39 (около 3300 рублей).

Скорость зарядки

  • iPhone 17: от 0 до 50% за 20 минут.

  • iPhone Air: от 0 до 50% за 30 минут.

Контекст: новые устройства Apple

  • iPhone 17: 6,3-дюймовый OLED-дисплей с тонкими рамками, частота обновления 120 Гц, процессор A19, цена от $799.

  • iPhone 17 Pro и Pro Max: цельнолитой корпус из алюминия 7000-й серии.

  • iPhone Air: самый тонкий iPhone в истории — толщина 5,6 мм, вес 165 г.

