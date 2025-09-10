Время — деньги: как адаптер Apple за $39 экономит часы ожидания
Сразу после презентации iPhone 17 в магазине Apple Store появился новый аксессуар — 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max.
Основные характеристики
-
Поддержка адаптивной зарядки с мощностью от 40 до 60 Вт.
-
Оптимизирован для работы с новыми моделями iPhone.
-
Цена в США — $39 (около 3300 рублей).
Скорость зарядки
-
iPhone 17: от 0 до 50% за 20 минут.
-
iPhone Air: от 0 до 50% за 30 минут.
Контекст: новые устройства Apple
-
iPhone 17: 6,3-дюймовый OLED-дисплей с тонкими рамками, частота обновления 120 Гц, процессор A19, цена от $799.
-
iPhone 17 Pro и Pro Max: цельнолитой корпус из алюминия 7000-й серии.
-
iPhone Air: самый тонкий iPhone в истории — толщина 5,6 мм, вес 165 г.
