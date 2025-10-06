Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пилатес на подвесах
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:27

Фитнес без остановок: как Pilates Moove заставляет тело плыть в ритме дыхания

Жан Андраде: динамичный пилатес эффективнее статичных упражнений

Пилатес давно стал синонимом осознанного движения, мягкой силы и грациозной работы с телом. Его главная цель — укрепить мышцы корпуса, улучшить осанку, развить гибкость и дыхание, вернуть телу контроль и лёгкость. Но теперь в этой классической дисциплине появилось новое направление — Pilates Moove. Это динамичная версия привычного пилатеса, где упражнения объединяются в плавную последовательность движений под музыку.

Пилатес, который движется

Эта программа была представлена публике 20 сентября на мероприятии VivaBem no Seu Tempo от UOL, ориентированном на аудиторию 45+. Гости смогли опробовать уникальное занятие от сети Evoque — Pilates Moove, которое превращает тренировку в танец силы и дыхания.

Создатель методики, преподаватель Жан Андраде, заметил, что традиционные упражнения пилатеса часто выполняются в статике, хотя само тело создано для движения.

"Я заметил, что на традиционных занятиях много фиксированных упражнений, но гораздо эффективнее работать с движениями", — сказал преподаватель Academia Evoque Жан Андраде.

Он подчёркивает: чем активнее включаются разные мышцы и суставы, тем лучше развивается подвижность, а значит — и функциональность тела.

Почему Pilates Moove так особенный

В отличие от классических занятий, здесь не нужно долго удерживать одно положение. Всё построено на переходах и постоянном движении, где каждое упражнение логично перетекает в следующее. Ритм и дыхание синхронизируются с музыкой, создавая почти медитативный поток.

Методика сочетает элементы йоги, пилатеса и боевых искусств, задействуя всё тело — от стоп до плеч. При этом нагрузка распределяется мягко, что делает тренировку подходящей для людей любого возраста и уровня подготовки.

"Метод помогает практикующим отключиться, сосредоточиться на дыхании и заново обрести внутреннее равновесие", — отметил Андраде.

Тело и разум в гармонии

Pilates Moove идеально вписывается в современную фитнес-тенденцию "mind-body" — объединение физической активности и осознанности. Во время тренировки не только укрепляются мышцы спины, живота и ног, но и тренируется концентрация внимания.

Практикующие отмечают улучшение баланса, снижение напряжения в шее и пояснице, а также чувство лёгкости после занятий. При этом дыхание становится глубже, а движения — плавнее и естественнее.

Советы шаг за шагом

Чтобы почувствовать эффект Moove, достаточно попробовать простую последовательность движений с мячом:

  1. Встаньте, слегка согнув колени, и удерживайте мяч перед собой, напрягая мышцы корпуса.

  2. Поверните корпус влево, сохраняя прямые руки.

  3. Поднимите руки над головой, удерживая мяч.

  4. Вытяните левую руку вперёд, держа мяч на ладони.

  5. Перенесите мяч в правую руку, будто натягивая "лук и стрелу".

  6. Выполните приседание на одной ноге.

  7. Поднимите руки вверх, растягивая всё тело.

  8. Плавно выпрямите ногу и повернитесь, опираясь на руку.

  9. Поставьте мяч на пол и примите положение планки.

  10. Поднимите правую ногу как можно выше.

  11. Вернитесь в исходное положение, удерживая равновесие.

Такая последовательность развивает силу, гибкость и координацию, помогая телу двигаться свободно и осознанно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: задерживать дыхание во время выполнения движений.
→ Последствие: повышается напряжение, дыхание сбивается.
→ Альтернатива: синхронизировать вдох с открытием груди и выдох с усилием.

Ошибка: чрезмерно выгибать спину.
→ Последствие: нагрузка на поясницу.
→ Альтернатива: держать нейтральное положение позвоночника, активируя мышцы кора.

Ошибка: выполнять упражнения слишком быстро.
→ Последствие: теряется контроль и эффективность.
→ Альтернатива: двигаться осознанно, сохраняя плавный ритм.

А что если… пилатес объединить с танцем?

Такой подход превращает привычную тренировку в творческий процесс. Музыка помогает телу двигаться интуитивно, а дыхание задаёт ритм. Тело перестаёт быть просто инструментом нагрузки — оно становится источником энергии и эмоций.

Плюсы и минусы Pilates Moove

Плюсы Минусы
Повышает подвижность суставов и гибкость Требует координации движений
Подходит для всех возрастов Нужен инструктор для первых занятий
Развивает осознанность тела и дыхание Не заменяет силовые тренировки
Улучшает настроение и концентрацию Не подходит при острых травмах

Интересные факты

  1. Создатель классического пилатеса Джозеф Пилатес называл свою методику "контрологией" — управлением телом через разум.

  2. Многие профессиональные танцоры и актёры включают пилатес в ежедневную разминку для поддержания формы.

  3. С каждым годом растёт число онлайн-занятий, позволяющих практиковать пилатес дома с помощью минимального оборудования.

FAQ

Как часто можно заниматься Pilates Moove?
Оптимально — 2-3 раза в неделю. Новичкам важно давать мышцам время на восстановление.

Что нужно для занятий?
Комфортная одежда, небольшой мяч, коврик и немного свободного пространства.

Подходит ли методика людям старшего возраста?
Да, Moove адаптирован под разные уровни подготовки. Главное — следить за дыханием и не торопиться.

Мифы и правда

Миф: Пилатес — это только растяжка.
Правда: На самом деле пилатес — это тренировка на силу, баланс и выносливость.

Миф: Занятия не дают кардионагрузку.
Правда: В динамичных форматах, как Pilates Moove, пульс стабильно повышается, обеспечивая эффект аэробной тренировки.

Миф: Эффект появляется только через месяцы.
Правда: Уже после первых занятий можно почувствовать улучшение осанки и лёгкость движений.

Исторический контекст

Пилатес появился в начале XX века как система реабилитации для раненых солдат. Сегодня это направление стало одним из самых востребованных в мире фитнеса — от студий Нью-Йорка до онлайн-уроков в домашних условиях.

Новое дыхание классики

Pilates Moove — это способ почувствовать себя в движении, вернуть телу лёгкость и разуму спокойствие. В мире, где мы постоянно сидим перед экранами, такой формат становится не просто фитнесом, а формой восстановления внутреннего баланса.

