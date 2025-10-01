Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:59

Городской хаос на колёсах: как новые правила парковки поменяют Петербург

В Санкт-Петербурге с 1 октября изменяется стоимость платной парковки в зависимости от загруженности улиц — Комитет по транспорту

С 1 октября в Санкт-Петербурге вступают новые правила расчета стоимости платной парковки. Теперь цена будет зависеть не только от типа транспортного средства, но и от загруженности конкретной улицы, где расположены парковочные места. Такой подход позволяет более гибко регулировать поток автомобилей в центральных и оживлённых районах города.

По данным Комитета по транспорту Петербурга, платная парковка охватывает 822 улицы, распределённые по 22 зонам. Ранее ведомство опубликовало распоряжения, в которых подробно перечислены улицы, а также коэффициенты загрузки, определяющие стоимость парковки. Особое внимание уделено Адмиралтейскому, Василеостровскому, Петроградскому и Центральному районам, где платные парковочные зоны действуют уже давно.

Как рассчитывается стоимость

Цена за час парковки теперь формируется на основе уровня загруженности улицы, измеряемого четырьмя коэффициентами.

  1. КЗ 1 — менее 50% занятых мест.

  2. КЗ 2 — от 50% до 70% занятых мест.

  3. КЗ 3 — от 70% до 85% занятых мест.

  4. КЗ 4 — более 85% занятых мест.

Базовый тариф составляет 200 рублей в час. На его основе устанавливаются конкретные цены:

  • КЗ 1: 100 руб. в час (половина базового тарифа).

  • КЗ 2: 200 руб. в час (полный тариф).

  • КЗ 3: 280 руб. в час (1,5 от базового тарифа).

  • КЗ 4: 360 руб. в час (1,8 от базового тарифа).

Определением уровня загруженности занимаются специалисты Комитета по транспорту, используя данные с камер фото- и видеофиксации, автоматических счётчиков, государственной информационной системы "Единое городское парковочное пространство" и визуальных замеров инспекторов. В выходные и праздники режим платной парковки сохраняется без изменений.

Льготы и особенности

Сохраняются прежние льготы для отдельных категорий граждан. Бесплатно парковаться могут ветераны и блокадники, многодетные семьи, герои и почётные граждане, владельцы электромобилей и инвалиды.

Ранее тариф зависел от типа транспортного средства: первый час оплачивался полностью, начиная со второго была поминутная оплата — от 0,65 руб./мин для мотоциклов до 3,3 руб./мин для остальных транспортных средств. Оплата происходила в течение 15 минут после остановки. Часы работы платной парковки — с 8:00 до 20:00, ночное время с 20:01 до 7:59 — бесплатное.

Исторический контекст

В прошлом введение платных парковок сопровождалось судебными спорами. Например, жители Василеостровского района оспаривали введение платных зон, ссылаясь на сокращение парковочных мест и досрочное введение платы. Городской суд отказал в иске, подтвердив законность платных парковок.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы
Более точная цена в зависимости от загруженности улиц Для водителей может быть сложнее предсказать стоимость парковки
Стимулирует использование общественного транспорта Потребуется время для адаптации к новым правилам
Сохраняются льготы для социально значимых категорий Повышенные тарифы в самых загруженных зонах могут быть ощутимы для бюджета

Советы шаг за шагом

  1. Перед поездкой проверяйте загруженность улиц через мобильные приложения.

  2. Если планируете долгую стоянку, выбирайте улицы с коэффициентом КЗ 1 или КЗ 2.

  3. Используйте льготы, если вы имеете право на бесплатную парковку.

  4. Оплачивайте парковку сразу после остановки, чтобы избежать штрафов.

А что если…

Если улица перегружена (КЗ 4), целесообразно искать альтернативные парковки или использовать платёжные сервисы для бронирования мест заранее. Это поможет сэкономить до 260 рублей за час и избежать штрафов за превышение времени стоянки.

FAQ

Как узнать загруженность улицы?
Данные доступны через официальные приложения и карты платных парковок Петербурга.

Сколько стоит час парковки в зависимости от коэффициента?
100-360 руб. в час, в зависимости от загруженности улицы (КЗ 1-КЗ 4).

Есть ли льготы для электромобилей?
Да, владельцы электромобилей могут парковаться бесплатно в специальных зонах.

Мифы и правда

Миф: платная парковка работает только в будние дни.
Правда: платная парковка действует ежедневно, включая выходные и праздники.

Миф: с тарифом завышена плата за первый час.
Правда: тариф гибко зависит от коэффициента загруженности, что позволяет регулировать цены по фактической ситуации на улице.

Три интересных факта

  1. Санкт-Петербург — один из первых городов России, где внедрена динамическая тарификация парковки.

  2. В городе более 800 улиц с платными парковочными зонами.

  3. Система учитывает данные как с камер, так и с автоматических счётчиков, обеспечивая точное измерение загруженности.

