Сутулость, зажатый таз и боль в пояснице — всё начинается с этих маленьких мышц

Каждый, кто подолгу сидел за компьютером или проводил несколько часов в дороге, знаком с ощущением скованности в области бёдер. Даже короткая поездка в машине способна вызвать дискомфорт: мелкие мышцы таза быстро реагируют на статичное положение.

Почему помогают динамические растяжки

Часто для снятия напряжения используют статичное удержание позы, но у динамических упражнений есть важное преимущество: они активизируют кровообращение и усиливают приток кислорода к тканям. Это помогает быстрее избавиться от ощущения "зажатости" и вернуть подвижность.

Физиотерапевт Сэм Чан подчёркивает, что такие упражнения особенно полезны перед тренировкой или даже во время рабочего перерыва:

"Динамические растяжки основаны на движении и усиливают кровоток в напряжённых мышцах, снимая дискомфорт", — сказал физический терапевт Сэм Чан.

1. Полуклассический выпад с поворотом корпуса

Знакомое многим движение можно усложнить вращением корпуса. Такая вариация позволяет глубже проработать тазобедренные суставы и снять напряжение с передней поверхности бедра. Важно не забывать напрягать ягодицы и пресс — это делает растяжку более эффективной.

2. Полуклассический выпад с акцентом на заднюю поверхность бедра

Это упражнение помогает расслабить мышцы, отвечающие за стабилизацию таза. При плавном отведении таза назад ощущается вытяжение в области задней поверхности бедра. Регулярное выполнение такого "рокера" помогает улучшить амплитуду движений при разведении и сведении ног.

3. Повороты в положении "90/90"

Упражнение имитирует движение, похожее на раскрывание и закрывание коленей в положении сидя. Оно прорабатывает как внутреннюю, так и внешнюю ротацию бедра, что положительно сказывается на гибкости и снижает чувство стянутости в тазовой области. Главное — держать спину прямой и подключать ягодицы.

4. "Лягушка" в динамике

Одна из самых мощных растяжек для внутренних мышц таза и приводящих мышц бедра. Выполняется в позиции на четвереньках, когда колени разводятся в стороны, а таз плавно уходит назад. Упражнение может показаться довольно интенсивным, поэтому рекомендуется выполнять его постепенно и при необходимости подложить мягкую опору под колени.

5. "Зачерпнуть" заднюю поверхность бедра

При укороченных задних мышцах ног таз нередко уходит в так называемый задний наклон. Чтобы избавиться от этого, полезно выполнять движение с лёгким наклоном корпуса вперёд и одновременным "зачёрпыванием" руками вдоль вытянутой ноги. Это растягивает и ягодицы, и подколенные сухожилия.

6. Экцентрический сплит-присед

При слабых ягодицах и укороченных сгибателях бедра может нарушаться положение таза и страдать поясница. Медленные сплит-приседы помогают укрепить мышцы и одновременно растянуть заднюю поверхность бедра и квадрицепсы. Важно сохранять корпус прямым и не заваливаться вперёд.

7. Кошка-корова

Популярное в йоге упражнение не только расслабляет позвоночник, но и тренирует контроль над мышцами таза. Сочетание округления и прогиба помогает улучшить нейромышечную связь, что со временем позволяет корректировать наклон таза и избавляться от привычной сутулости.

8. Мостик для ягодиц

Это движение укрепляет ягодицы, бёдра и мышцы кора. В верхней точке дополнительно ощущается мягкая растяжка сгибателей бедра. Для максимальной пользы важно поднимать таз до диагонали "колени — бёдра — грудь" и задерживаться в позиции на пару секунд.

Как включить упражнения в день

Необязательно тратить много времени: достаточно 10-15 минут в день, чтобы заметить разницу. Эти упражнения можно выполнять перед тренировкой, в обеденный перерыв или вечером для снятия усталости после рабочего дня. Регулярная практика улучшает подвижность суставов, помогает выровнять таз и снижает риск болей в пояснице.