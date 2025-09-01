Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает ягодичный мостик
Девушка делает ягодичный мостик
© Designed be Freepik by user18526052 is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:10

Сутулость, зажатый таз и боль в пояснице — всё начинается с этих маленьких мышц

Физиотерапевт Сэм Чан перечислил упражнения для улучшения подвижности тазобедренных суставов

Каждый, кто подолгу сидел за компьютером или проводил несколько часов в дороге, знаком с ощущением скованности в области бёдер. Даже короткая поездка в машине способна вызвать дискомфорт: мелкие мышцы таза быстро реагируют на статичное положение.

Почему помогают динамические растяжки

Часто для снятия напряжения используют статичное удержание позы, но у динамических упражнений есть важное преимущество: они активизируют кровообращение и усиливают приток кислорода к тканям. Это помогает быстрее избавиться от ощущения "зажатости" и вернуть подвижность.

Физиотерапевт Сэм Чан подчёркивает, что такие упражнения особенно полезны перед тренировкой или даже во время рабочего перерыва:

"Динамические растяжки основаны на движении и усиливают кровоток в напряжённых мышцах, снимая дискомфорт", — сказал физический терапевт Сэм Чан.

1. Полуклассический выпад с поворотом корпуса

Знакомое многим движение можно усложнить вращением корпуса. Такая вариация позволяет глубже проработать тазобедренные суставы и снять напряжение с передней поверхности бедра. Важно не забывать напрягать ягодицы и пресс — это делает растяжку более эффективной.

2. Полуклассический выпад с акцентом на заднюю поверхность бедра

Это упражнение помогает расслабить мышцы, отвечающие за стабилизацию таза. При плавном отведении таза назад ощущается вытяжение в области задней поверхности бедра. Регулярное выполнение такого "рокера" помогает улучшить амплитуду движений при разведении и сведении ног.

3. Повороты в положении "90/90"

Упражнение имитирует движение, похожее на раскрывание и закрывание коленей в положении сидя. Оно прорабатывает как внутреннюю, так и внешнюю ротацию бедра, что положительно сказывается на гибкости и снижает чувство стянутости в тазовой области. Главное — держать спину прямой и подключать ягодицы.

4. "Лягушка" в динамике

Одна из самых мощных растяжек для внутренних мышц таза и приводящих мышц бедра. Выполняется в позиции на четвереньках, когда колени разводятся в стороны, а таз плавно уходит назад. Упражнение может показаться довольно интенсивным, поэтому рекомендуется выполнять его постепенно и при необходимости подложить мягкую опору под колени.

5. "Зачерпнуть" заднюю поверхность бедра

При укороченных задних мышцах ног таз нередко уходит в так называемый задний наклон. Чтобы избавиться от этого, полезно выполнять движение с лёгким наклоном корпуса вперёд и одновременным "зачёрпыванием" руками вдоль вытянутой ноги. Это растягивает и ягодицы, и подколенные сухожилия.

6. Экцентрический сплит-присед

При слабых ягодицах и укороченных сгибателях бедра может нарушаться положение таза и страдать поясница. Медленные сплит-приседы помогают укрепить мышцы и одновременно растянуть заднюю поверхность бедра и квадрицепсы. Важно сохранять корпус прямым и не заваливаться вперёд.

7. Кошка-корова

Популярное в йоге упражнение не только расслабляет позвоночник, но и тренирует контроль над мышцами таза. Сочетание округления и прогиба помогает улучшить нейромышечную связь, что со временем позволяет корректировать наклон таза и избавляться от привычной сутулости.

8. Мостик для ягодиц

Это движение укрепляет ягодицы, бёдра и мышцы кора. В верхней точке дополнительно ощущается мягкая растяжка сгибателей бедра. Для максимальной пользы важно поднимать таз до диагонали "колени — бёдра — грудь" и задерживаться в позиции на пару секунд.

Как включить упражнения в день

Необязательно тратить много времени: достаточно 10-15 минут в день, чтобы заметить разницу. Эти упражнения можно выполнять перед тренировкой, в обеденный перерыв или вечером для снятия усталости после рабочего дня. Регулярная практика улучшает подвижность суставов, помогает выровнять таз и снижает риск болей в пояснице.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Женщины в марафоне: от античных запретов до равных прав в современном спорте вчера в 22:49

Бег, в котором когда-то запрещали женщин, теперь чаще выигрывают они

Когда-то женщинам запрещали даже смотреть забеги, а бег считался угрозой их здоровью. Всё изменилось после одной смелой марафонки в 1967 году.

Читать полностью » Кайтбординг: пошаговый план для первых занятий экстремальным водным спортом вчера в 22:43

Между небом и водой: с чего начинается кайтсёрфинг

Кайтсёрфинг — это игра со стихией и абсолютная свобода. 5 простых шагов помогут освоить этот экстремальный спорт и почувствовать вкус ветра и воды.

Читать полностью » Десять фактов, которые объясняют, почему велоспорт полезен для здоровья и образа жизни вчера в 21:34

Километры боли и свободы: почему велоспорт называют религией Европы

Велоспорт — это здоровье, свобода и новые горизонты. Вот 10 фактов, которые докажут: велосипед стоит вернуть в вашу жизнь прямо сейчас.

Читать полностью » Почему Марк Цукерберг выбрал бразильское джиу-джитсу и называет его лучшим видом спорта вчера в 20:28

Джиу-джитсу — шахматы на татами: спорт, который покорил успешных людей

Почему миллиардер Марк Цукерберг вышел на татами и чем бразильское джиу-джитсу так притягивает успешных людей по всему миру?

Читать полностью » Тренер Эван Джонсон объяснил, какие мышцы работают на эллиптическом тренажёре вчера в 19:50

Почему велосипед без дороги сжигает больше калорий, чем бег по улице

Эллиптический тренажёр часто недооценивают. На самом деле он способен заменить бег и вело, а также помочь сжечь больше калорий, чем многие думают.

Читать полностью » Прыжки на скакалке и расход калорий: исследование American Heart Association вчера в 19:10

Скакалка против жира: почему простые прыжки сжигают больше, чем бег

Скакалка — простой спортивный инвентарь, который может заменить полноценную тренировку. Узнайте, сколько калорий уходит за час прыжков.

Читать полностью » Сэмюэл Чан: какие упражнения с лентой эффективнее подъёмов на носки вчера в 18:50

Тайная сила резинки: как одно движение меняет форму ног

Как прокачать икры без скучных подъёмов на носки? Простые упражнения с резинкой сделают тренировку эффективной и разнообразной.

Читать полностью » Сара Тейлор и Морит Саммерс назвали 7 базовых упражнений для кора при крупном телосложении вчера в 18:10

Эти 7 движений меняют тело даже без спортзала

Сильный кор — это не только про "кубики", а про устойчивость и здоровье. Какие упражнения помогут людям с крупным телосложением укрепить мышцы безопасно?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары: кошкам нужен ежегодный осмотр, пожилым питомцам — чаще
Дом

Россияне в среднем закладывают 11% стоимости квартиры на ремонт
Спорт и фитнес

Кардионагрузка на велотренажёре помогает уменьшить висцеральный жир — данные Минздрава США
Садоводство

5 ошибок хранения лука, которые уничтожат ваш урожай – советы, которые помогут
Авто и мото

JD Power зафиксировала высокий уровень поломок у подключаемых гибридов
Спорт и фитнес

"Скалолаз" в фитнесе: техника выполнения и основные ошибки новичков
Туризм

Осенние краски в дендрарии Уэстонберт: более 2500 видов деревьев
Наука и технологии

Исследование IEEE: искусственный интеллект может демонстрировать признаки психических расстройств
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet