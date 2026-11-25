Судовладелец Dynagas LNG Partners ищет альтернативную страховку для двух танкеров, задействованных в проекте «Ямал СПГ», в связи с ужесточением британских санкций на транспортировку российского сжиженного природного газа. Срок действия текущих полисов истекает через пять недель — ограничения вступают в силу с 1 января.

Речь идет о судах Yenisei River и Lena River (построены в 2013 году, вместимость 155 тыс. куб. м), которые работают по долгосрочным чартерам с компанией Yamal Trade до 2033 и 2034 годов соответственно. В настоящий момент суда застрахованы британскими провайдерами (H&M и P&I), чьи услуги станут недоступны для перевозок российского СПГ без специального лицензионного исключения.

В отчете для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) компания предупреждает о высоких финансовых рисках. Доходы от двух указанных чартеров составили около 34% выручки Dynagas за первые девять месяцев текущего года и охватывают 56% от общего объема законтрактованной выручки компании, которая оценивается в 700 млн долларов.

Отсутствие страхового покрытия может привести к досрочному расторжению контрактов, судебным искам и требованиям о компенсации за простой судов (off-hire). В худшем сценарии это создаст риск дефолта по долговым обязательствам судовладельца.

Ситуацию осложняет различие в санкционных режимах Великобритании и Евросоюза: Брюссель разрешил продолжать выполнение ряда долгосрочных контрактов по поставкам российского СПГ в третьи страны как минимум до июля следующего года.

На фоне рисков в российском направлении Dynagas переориентирует флот на американский рынок: два из шести судов компании уже зафрахтованы на долгосрочной основе для работы с терминалом Rio Grande LNG в Техасе.