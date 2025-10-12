Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Курение
Курение
© freepik.com by ArthurHidden is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:28

Дым рассеивается — жизнь возвращается: советы нарколога, как побороть зависимость без срывов

Резкий отказ от сигарет снижает зависимость и стресс — нарколог Алёна Антонова

Отказ от курения — одно из самых полезных решений, которое человек может принять для своего здоровья. Но путь к свободе от никотина требует решимости, правильного подхода и поддержки. Врач-нарколог и психотерапевт Алёна Антонова из Омского областного наркологического диспансера делится практическими рекомендациями, как бросить курить и не сорваться.

"Бросать курить надо сразу одномоментно! Самые сложные в психологическом плане будут первые 3-5 дней… Через неделю тяга уменьшается, и мысли о сигаретах становятся реже", — заявила врач-нарколог Алёна Антонова.

Сравнение способов отказа от курения

Метод Особенности Эффективность Подходит для
Резкий отказ Полный отказ в один день Высокая при сильной мотивации Тех, кто уверен в себе
Постепенное сокращение Уменьшение количества сигарет Средняя Тех, кто боится срыва
Никотинозаместительная терапия (пластыри, жвачки) Снижает симптомы отмены Высокая при контроле врача Людей с сильной зависимостью
Психотерапия и поддержка Работа с привычками и стрессом Очень высокая Всех, кто осознаёт психологическую зависимость

Советы шаг за шагом

  1. Определите дату. Назначьте конкретный день, когда полностью откажетесь от сигарет.

  2. Подготовьте окружение. Выбросьте все, что связано с курением — пепельницы, зажигалки, пачки сигарет.

  3. Попросите поддержки. Расскажите родным о своём решении, чтобы они помогали вам сохранять настрой.

  4. Избегайте триггеров. На первых порах не посещайте места, где обычно курили, не употребляйте алкоголь и кофе.

  5. Займите руки и рот. Используйте жевательную резинку, орешки или воду с лимоном.

  6. Ведите дневник благодарности. Записывайте каждый день, что хорошего произошло без сигарет.

  7. Увеличьте физическую активность. Спорт помогает снизить стресс и вывести никотин из организма.

  8. Учитесь расслабляться без сигарет. Освойте дыхательные практики или медитацию.

  9. Отмечайте успехи. Каждый день без сигареты — это победа.

  10. Помните о выгодах. Уже через 2 недели улучшается дыхание, через месяц — вкус, через год — работа сердца.

Ошибка-Последствия-Альтернатива

  • Ошибка: тянуть с решением и "ждать подходящего дня".
    Последствие: привычка укрепляется, а мотивация ослабевает.
    Альтернатива: назначьте дату и подготовьтесь заранее.

  • Ошибка: пытаться бросить постепенно без чёткого плана.
    Последствие: риск сорваться и вернуться к старым привычкам.
    Альтернатива: выбирайте стратегию "резкого отказа" и окружите себя поддержкой.

  • Ошибка: заменять сигареты алкоголем или перееданием.
    Последствие: формирование новых зависимостей.
    Альтернатива: занимайте себя физической активностью или творчеством.

А что если…

А что если превратить процесс отказа от курения в личный проект? Можно вести дневник достижений, отслеживать прогресс в приложении, откладывать деньги, которые раньше тратились на сигареты, и в конце месяца поощрить себя подарком. Такой подход помогает удерживать мотивацию и видеть реальные результаты.

Плюсы и минусы резкого отказа

Плюсы Минусы
Быстрое очищение организма Первые дни сложны психологически
Быстрое снижение риска болезней Возможны раздражительность и бессонница
Чёткое ощущение победы над зависимостью Требуется сильная воля
Экономия денег и улучшение самочувствия Нужна поддержка близких

FAQ

Какой день самый трудный после отказа от курения?
По словам специалистов, первые 3-5 дней самые сложные: проявляются раздражительность и перепады настроения.

Стоит ли использовать никотиновые пластыри или жвачку?
Да, но под контролем врача. Это может облегчить процесс отказа, особенно при сильной зависимости.

Можно ли бросить курить без психолога?
Да, если есть высокая мотивация. Однако поддержка специалиста повышает шансы на успех.

Когда организм полностью очищается от никотина?
Через 2-3 недели уровень никотина в крови снижается до минимума, а через 1 год риск сердечно-сосудистых заболеваний падает наполовину.

Мифы и правда

  • Миф: бросить курить постепенно легче.
    Правда: постепенный отказ часто приводит к срывам — резкий отказ эффективнее.

  • Миф: никотин помогает расслабиться.
    Правда: никотин вызывает кратковременное облегчение, но усиливает тревожность и стресс.

  • Миф: бывшие курильщики быстро набирают вес.
    Правда: при умеренном питании и активности вес остаётся стабильным.

Исторический контекст

Всемирный день отказа от курения отмечается ежегодно 31 мая с 1987 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Его цель — привлечь внимание к опасности табакокурения и мотивировать людей отказаться от вредной привычки. В России к этой дате проводят акции, лекции и флешмобы, направленные на поддержку тех, кто решил бросить курить.

Три интересных факта

  1. Через 20 минут после последней сигареты нормализуется сердечный ритм.

  2. Через 2 недели лёгкие начинают самоочищаться.

  3. Бывшие курильщики живут в среднем на 10 лет дольше, чем те, кто не смог отказаться от сигарет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Александр Мясников заявил, что диагноз сегодня в 5:13
Каждому второму ставят артроз — и зря: Мясников объяснил, почему это не приговор, а формальность

Почему врач Александр Мясников считает диагноз «артроз первой степени» бессмысленным и чем опасны подобные формулировки для пациентов.

Читать полностью » Минтруд сообщил, что новогодние каникулы 2026 года продлятся с 31 декабря по 9 января сегодня в 4:36
Праздники без границ: почему 12 дней отдыха дают сердцу больше стресса, чем работа

Как сохранить здоровье во время длинных январских выходных и почему важно не сбивать привычный ритм сна и питания — советы кардиолога.

Читать полностью » Офтальмолог Анна Соловей рассказала, как правильно организовать освещение при работе за компьютером сегодня в 3:22
Глаза устают не от компьютера, а от лампы не там: ошибка, которую совершают все

Можно ли работать днём при включённой лампе и не портить зрение? Врач-офтальмолог рассказала, какое освещение действительно безопасно для глаз.

Читать полностью » Анализ на витамин D стали сдавать в семь раз чаще за два года сегодня в 2:19
Солнце в таблетке или мина замедленного действия: как не переборщить с витамином D

Почему важно контролировать уровень витамина D, как правильно сдавать анализ и чем опасен как его дефицит, так и избыток.

Читать полностью » Врач Елена Ревкова предупредила об опасности резкого охлаждения после бани сегодня в 1:15
Русская баня не прощает храбрости: одно движение — и организм уходит в штопор

Почему обливание ледяной водой после парной может закончиться инсультом, и как правильно охлаждаться, чтобы баня приносила только пользу.

Читать полностью » Ортопед Владимир Барашкин рассказал, как боли у детей связаны с нарушениями позвоночника сегодня в 0:12
Каждая парта пишет историю спины: как школьные привычки калечат позвоночник

Как понять, что у ребёнка проблемы со спиной, и какие привычки помогут сформировать здоровый позвоночник — советы врачей и экспертов Ormatek.

Читать полностью » Йогурт, оливковое масло и клетчатка — основа омолаживающего рациона долгожительницы из Испании вчера в 23:48
Её организм не понял, что ей 117 лет: в чём секрет Марии Браньяс

Мария Браньяс, прожившая 117 лет, открыла секрет долголетия. Всё дело в её уникальной диете и состоянии микробиома. Узнайте, как это может помочь вам!

Читать полностью » Дерматолог Сьюзан Масcик: масло для душа помогает при сухости, но не заменяет крем вчера в 23:21
Масло для душа — спасение зимой или миф, раскрученный маркетологами?

Масло для душа обещает одновременно очищать и увлажнять кожу — звучит как чудо-средство. Разбираемся с дерматологом, действительно ли оно работает и как не навредить коже.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Потеря коллагена ускоряет старение кожи после 35 лет — Инна Коробкова
Наука
Синхронизация тембра и интонации усиливает доверие между людьми
Спорт и фитнес
Самбист Дмитрий Елисеев объяснил, как укрепить мышцы спины без спортзала
Технологии
В The Elder Scrolls VI появятся два персонажа, созданные фанатами — Bethesda и Make-A-Wish
Садоводство
Позднеспелые сорта свёклы лучше сохраняются до лета — рекомендации агрономов
Еда
Намазка из авокадо с чесноком и лимоном для бутербродов подойдёт для завтрака
Красота и здоровье
Стоматолог Вольберг предупредил, что кариес молочных зубов может повредить зачатки постоянных
Еда
Салат Мимоза со сливочным маслом получается воздушным и тающим во рту
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet