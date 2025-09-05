Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 19:31

Энтони Хопкинс возвращается к корням: фильм, который ждала вся Британия

Энтони Хопкинс сыграет главную роль в экранизации рассказа Дилана Томаса

Энтони Хопкинс снова появится на большом экране в необычной и трогательной истории, связанной с его валлийскими корнями. Легендарный актер согласился сыграть главную роль в экранизации рассказа "Визит к дедушке" писателя Дилана Томаса. Фильм обещает стать не просто художественным проектом, а своеобразным мостом между поколениями и культурным наследием Уэльса.

Сюжет будущей картины

История рассказывает о мальчике, которого родители отправляют провести лето в деревне у эксцентричного дедушки. Первоначально герой ожидает скучные каникулы, но вместо этого его ждет удивительный мир фантазий, хаоса и воспоминаний. В этом пространстве воображения рождаются невероятные истории, а каждый день приносит новые открытия.

Произведение Дилана Томаса славится особой атмосферой: оно наполнено юмором, теплом и лёгкой грустью, отражающей тонкую грань между детством и взрослой жизнью. Именно этот баланс создает ту магию, которая делает рассказ таким значимым для многих поколений читателей.

Режиссер и команда

Поставит картину режиссер Ди Джей Карузо, ранее уже работавший с Энтони Хопкинсом над проектом "Дева Мария: Мать Христа". По словам постановщика, идея экранизировать "Визит к дедушке" возникла у него еще четверть века назад.

"На продуваемой всеми ветрами съемочной площадке в Марокко мы с сэром Энтони разговорились об Уэльсе, его культуре и гениальности Дилана Томаса", — сказал режиссер Ди Джей Карузо.

Этот разговор стал для Карузо импульсом вернуться к произведению, которое оставило в его душе глубокий след. Он подчеркнул, что работа над лентой совместно с Хопкинсом — это для него одна из высших почестей в профессии.

Энтони Хопкинс о проекте

Сам актер с воодушевлением рассказал о своем участии в фильме.

"Это мощная и невероятно красивая история, которая позволяет мне вернуться к моим валлийским корням", — отметил актер Энтони Хопкинс.

По его словам, возможность снова работать с Карузо стала важным событием, ведь их объединяет крепкая творческая связь. Для Хопкинса, который неоднократно подчеркивал свою привязанность к Уэльсу, проект приобрел особое значение.

Съемки и производство

Съемочный процесс стартует весной 2026 года и пройдет в Уэльсе. Продюсерами выступят Хью Пенолт Джонс, Ханна и Эмори Лидер. К проекту подключились компании Adler Entertainment и U-Media, имеющие опыт в создании картин с международным прокатом.

