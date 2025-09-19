Игроки не выдерживают ночи в The Beast: почему даже опытные фанаты кричат от страха

Польская студия Techland выпустила новый проект — Dying Light: The Beast. Изначально он задумывался как дополнение к Dying Light 2, но в итоге стал самостоятельной игрой. Релиз состоялся на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, и первые отзывы оказались весьма позитивными.

Сравнение рейтингов серии

Игра Metacritic OpenCritic Особенности Dying Light (2015) 74/100 - Большой открытый мир, паркур и зомби Dying Light 2 Stay Human (2022) 76/100 - Расширенный мир, нелинейность сюжета Dying Light: The Beast (2025) 78/100 (24 рецензии) 83/100 (14 обзоров) Компактность, акцент на хоррор и ближний бой

Что изменилось в The Beast

Критики отметили, что игра вернулась к концептуальным истокам серии. Основные акценты:

Ближний бой стал более напряжённым и тактическим.

Механика выносливости переработана и теперь сильнее влияет на стиль боя.

Ночной геймплей стал мрачнее и страшнее, что усилило атмосферу хоррора.

Открытый мир компактнее, но наполненнее — меньше пустых пространств.

Побочные активности упрощены: мини-игры и гонки перестали отвлекать от сюжета.

Советы шаг за шагом для новичков

Первые часы игры уделите прокачке выносливости — это ключ к выживанию. Используйте окружение: ловушки и вертикальные элементы помогают экономить ресурсы. Ночью избегайте прямых столкновений, если не уверены в силах. Следите за инвентарём: ресурсы теперь ценнее, чем во второй части. Играйте в кооперативе — так легче справляться с ночными охотниками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: активно исследовать мир ночью без подготовки.

→ Последствие: быстрый смертельный исход.

→ Альтернатива: готовить снаряжение и двигаться группой.

Ошибка: игнорировать систему выносливости.

→ Последствие: герой "выдыхается" в критический момент.

→ Альтернатива: балансировать атаки и уклонения.

Ошибка: тратить время на второстепенные активности ради прогресса.

→ Последствие: замедление прохождения и потеря интереса.

→ Альтернатива: фокусироваться на сюжетных миссиях и ключевых побочках.

А что если…

…вам не понравилась перегруженность Dying Light 2? The Beast предложит более сфокусированный опыт.

…ищете хоррор-атмосферу? Ночная механика стала куда страшнее.

…хотите больше динамики? Интенсивные схватки и сокращённый мир обеспечат нужный темп.

Плюсы и минусы The Beast

Плюсы Минусы Интенсивные ближние бои Некоторые игроки считают мир слишком маленьким Улучшенная система выносливости Высокая сложность ночных эпизодов Более сфокусированное повествование Меньше дополнительных активностей Атмосфера хоррора Может отпугнуть тех, кто ждал больше экшена Полная русская локализация Цена выше, чем у дополнения

FAQ

Можно ли играть в одиночку?

Да, кампания полностью проходима соло, но кооператив облегчает прохождение.

Будет ли контент после релиза?

Techland традиционно поддерживает свои игры DLC и событиями, так что ожидаются обновления.

Насколько велика карта по сравнению с Dying Light 2?

Она компактнее, но наполнена событиями и заданиями.

Мифы и правда

Миф: The Beast — это просто DLC к Dying Light 2.

Правда: игра стала самостоятельным проектом с отдельным сюжетом и механиками.

Миф: компактный мир значит меньше контента.

Правда: наполненность компенсирует размеры, и исследования стали интереснее.

Миф: в игре убрали хоррор-элементы.

Правда: наоборот, ночная механика усилила ужасы.

Интересные факты

Уже через 50 минут после релиза пиковый онлайн в Steam превысил 77 тыс. игроков. Сценаристы использовали наработки, которые изначально планировались для DLC Dying Light 2. Это первая игра серии, которая вышла с полной русской озвучкой.

Исторический контекст