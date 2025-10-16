6000 калорий и 4 утра — как живёт человек, который не знает слова лень

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Sgt. Valerie C. Eppler is licensed under Public domain
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:10

Дуэйн Скала Джонсон тренируется шесть раз в неделю и съедает более 6000 калорий ежедневно

Дуэйн "Скала" Джонсон — пример того, как дисциплина и постоянство способны превратить обычного спортсмена в символ силы и мотивации. При росте 196 см он весит около 118 кг, тренируется шесть раз в неделю и ежедневно потребляет более 6000 калорий. Узнаем, как именно устроены его тренировки и питание, и можно ли адаптировать этот режим под обычного человека.

Железная дисциплина актёра и спортсмена

За свою карьеру Дуэйн Джонсон успел стать восьмикратным чемпионом WWE и сняться в десятках фильмов. Его физическая форма — результат не только генетики, но и многолетней системной работы над телом.

Скала просыпается в четыре утра и первым делом выходит на пробежку. Иногда он заменяет бег 30-50 минутами кардио на эллиптическом тренажёре. Этот ритуал не только разгоняет метаболизм, но и помогает ему собраться с мыслями перед насыщенным днём. После утреннего кардио — завтрак и полноценная силовая тренировка.

"Тренировки — это моя терапия, и это дешевле психотерапевта. Серьёзно, я не могу представить свою жизнь без тренировок", — сказал актёр и рестлер Дуэйн Скала Джонсон.

Принципы тренировок Дуэйна Джонсона

Скала тренируется шесть дней в неделю, разделяя нагрузку по группам мышц. Один день уходит на ноги, другой на спину, затем плечи, руки и пресс, грудь, и снова ноги. Воскресенье — единственный выходной. Каждое занятие начинается с 30-50 минут кардио, после чего следует серия из 4 подходов по 12 повторений для каждого упражнения. Отдых между подходами — около полутора минут.

Главный принцип актёра — постоянная концентрация. Он не отвлекается на разговоры или телефон, полностью погружаясь в процесс. Благодаря этому тренировки становятся не рутиной, а своеобразной медитацией в движении.

Программа тренировок по дням

Понедельник — ноги

  • Бег на дорожке (30-50 минут)

  • Выпады со штангой — 4x25

  • Жим ногами — 4x25

  • Разгибание ног — 3x20

  • Приседания со штангой — 4x12

  • Приседания в тренажёре Гаккеншмидта — 4x12

  • Румынская тяга — 4x10

  • Сгибание ног — 3x20

  • Разведение ног — 4x12

Вторник — спина

  • Кардио (30-50 минут)

  • Тяга верхнего блока к груди — 4x12

  • Тяга штанги в наклоне — 4x12

  • Тяга гантели одной рукой — 4x12

  • Становая тяга — 3x10

  • Подтягивания — 3 подхода до отказа

  • Шраги с гантелями — 4x12

  • Гиперэкстензия — 4x12

Среда — плечи

  • Бег (30-50 минут)

  • Жим гантелей сидя — 4x12

  • Армейский жим — 4x12

  • Подъёмы гантелей перед собой и в стороны — по 4x12

  • Обратное разведение рук в тренажёре — 4x15

Четверг — руки и пресс

  • Кардио (30-50 минут)

  • Подъём гантелей на бицепс — 4x15

  • Подъём гантелей "молот" — 4x15

  • Разгибание рук на блоке — 4x15

  • Подъём ног в висе — 4x20

  • Скручивания — 4x20

Пятница — ноги (повтор понедельника)

Суббота — грудь

  • Бег (30-50 минут)

  • Жим лёжа — 4x12

  • Жим гантелей на наклонной скамье — 4x12

  • Кроссовер — до отказа

  • Отжимания на брусьях — до отказа

Воскресенье — отдых

Этот график подойдёт не каждому, но он показывает, что даже звезда Голливуда не ищет лёгких путей. Главное — системность и точное соблюдение плана.

Диета Скалы: питание как часть дисциплины

Тренировки составляют лишь половину успеха. Второй столп — питание. Дуэйн строго придерживается пятиразового режима, в котором каждая порция рассчитана по калориям, белкам и углеводам. Все блюда готовятся заранее, чтобы избежать соблазна съесть что-то лишнее.

Примерное меню на день

Завтрак:

  • 280 г стейка

  • 160 г овсянки

  • 3 яичных белка и 1 целое яйцо

  • стакан арбузного сока

Обед:

  • 2 куриные грудки

  • 2 болгарских перца

  • 225 г грибов и 210 г брокколи

  • протеиновый коктейль

Полдник:

  • 200 г лосося

  • 8 стеблей спаржи

  • 2 яйца

  • 400 г рисовой смеси

  • 213 г брокколи

Ужин:

  • 280 г стейка

  • 3 печёные картофелины

  • 8 стеблей спаржи

  • стакан апельсинового сока

Перекус:

  • 20 г казеина

  • 10 яичных белков

В общей сложности это около 6000 калорий — цифра, подходящая только при экстремальных физических нагрузках. Для обычного человека такое меню можно адаптировать, сократив порции и количество углеводов.

Советы шаг за шагом: как приблизиться к форме Скалы

  1. Начните с режима сна. Дуэйн ложится рано, чтобы вставать до рассвета. Сон — главный союзник восстановления.

  2. Составьте тренировочный план. Разделите неделю на группы мышц, как делает Скала, но уменьшите объём подходов.

  3. Контролируйте питание. Используйте кухонные весы, чтобы понимать, сколько едите.

  4. Не забывайте о воде. Минимум 3 литра в день при активных тренировках.

  5. Откажитесь от вредных привычек. Алкоголь и курение тормозят рост мышц и снижают выносливость.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: копировать режим Скалы полностью.

  • Последствие: переутомление, перетренированность и стресс.

  • Альтернатива: адаптировать программу под себя, сократив объём и увеличив отдых.

  • Ошибка: пренебрегать кардио.

  • Последствие: ухудшение выносливости и сердечно-сосудистой функции.

  • Альтернатива: добавлять хотя бы 20-30 минут кардио после силовых.

  • Ошибка: есть без подсчёта калорий.

  • Последствие: рост жировой массы вместо мышц.

  • Альтернатива: использовать фитнес-приложения для подсчёта калорий и БЖУ.

А что если вы не актёр и не бодибилдер?

Даже если ваша цель — просто поддерживать форму, философия Скалы может пригодиться. Речь не о килограммах на штанге, а о внутренней дисциплине. Системный подход, внимание к питанию и работа над собой дают результаты в любой сфере — от спорта до карьеры.

Плюсы и минусы режима Дуэйна Джонсона

Плюсы:

  • высокая мотивация и чёткая структура;

  • значительное улучшение физической формы;

  • укрепление самоконтроля.

Минусы:

  • требует много времени и ресурсов;

  • трудно совмещать с обычной работой;

  • возможен риск перетренированности без контроля специалиста.

Если соблюдать баланс и не пытаться мгновенно повторить весь график актёра, этот подход может стать отличной базой для собственного фитнес-плана. Главное — слушать тело и действовать осознанно, ведь даже Скала строил свою силу не за один день.

