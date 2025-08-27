Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Морские звезды под водой
Морские звезды под водой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:08

Генетическая головоломка карликовых морских коньков: как потеря генов влияет на выживание

Отсутствие иммунитета и беременность самцов: генетические особенности карликовых морских коньков

Карликовые морские коньки — это одни из самых необычных существ в морском мире, привлекающие внимание своей миниатюрностью и уникальными адаптациями. Эти крошечные позвоночные, размеры которых редко превышают два сантиметра, обладают удивительными способностями к маскировке, что позволяет им избегать хищников и оставаться незаметными для окружающих. Их способность сливаться с коралловыми рифами и имитировать текстуру и цвет окружающей среды делает их настоящими мастерами камуфляжа.

Генетические исследования и их значение

Группа ученых из Китая и Германии решила разобраться, как именно карликовые морские коньки достигли таких выдающихся адаптаций. Для этого они создали подробную карту генома этих существ — полную последовательность их ДНК. После этого они сравнили полученные данные с геномами других видов морских коньков и схожих рыб, чтобы выявить гены, ответственные за их уникальные черты. Такой подход позволил определить конкретные гены, которые играют ключевую роль в формировании их миниатюрных размеров и камуфляжных способностей.

Особое внимание исследователи уделили гену hoxa2b, который участвует в формировании черепно-лицевой области у животных. Этот ген входит в семейство гомеозисных селекторных генов — главных регуляторов развития тела у большинства животных, от насекомых до млекопитающих. Анализ показал, что у карликовых морских коньков этот ген потерял свою функцию, что стало одним из факторов их миниатюрности.

Генетические потери и их последствия

В ходе исследований было обнаружено, что карликовые морские коньки лишились 438 полных генов, присутствующих у других видов морских коньков. Кроме того, у них выявлены 635 генов с мутациями, делающими их нефункциональными. Эти потери затронули важные регуляторные элементы рядом с генами, отвечающими за рост и развитие организма. Ученые считают, что именно эти изменения стали причиной формирования характерных черт карликовых морских коньков.

В статье, опубликованной в журнале Труды Национальной академии наук США (PNAS), авторы подчеркивают. Обширная потеря генов и регуляторных элементов связана с адаптацией к симбиотическому образу жизни. Это означает, что уменьшение числа активных генов помогло этим существам приспособиться к жизни в тесной связи с кораллами.

Миниатюрность и морфологические особенности

Одним из ярких примеров влияния генетических изменений является форма головы карликового морского конька. Исследования показали, что ген hoxa2b не функционирует у этих рыб — именно он отвечает за развитие черепа и лица у большинства позвоночных. В результате этого исчезновения рост головы замедлился или остановился вовсе, а форма мордочки приобрела миниатюрный вид с выпуклым бугорком — напоминанием о коралловом полипе или бугорке на коралле.

Еще одним важным аспектом исследования стало обнаружение слабости иммунной системы у карликовых морских коньков по сравнению с другими рыбами. У них отсутствуют гены MHC (главные гены гистосовместимости), которые отвечают за борьбу с патогенами. Ученые предполагают, что это не является критической проблемой для этих существ благодаря тому факту, что их хозяева — кораллы — выделяют антимикробные соединения для защиты как самих кораллов, так и обитателей рифа.

Интересный факт заключается в том, что слабая иммунная система могла стать причиной возникновения уникальной репродуктивной стратегии у карликовых морских коньков — беременности самцов. Перенос эмбрионов внутри организма потенциально мог бы вызвать иммунный конфликт или атаку со стороны иммунной системы. Однако потеря некоторых генов могла стать адаптацией к такому образу жизни: это позволило самцам вынашивать потомство без угрозы для собственной жизни.

Интересные факты о карликовых морских коньках

1. Карликовые морские коньки впервые были описаны учеными в 19 веке во время экспедиций по Тихому океану.
2. Эти существа используют свои миниатюрные бугорки на коже для имитации коралловых полипов — так они маскируются от хищников.
3. В некоторых регионах мира местные рыбаки считают карликовых морских коньков символами удачи и используют их в традиционной медицине.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лазерная обработка вольфрама позволила создать более эффективные солнечные генераторы сегодня в 4:55

Солнечные генераторы вышли на новый уровень: эффективность выросла в 15 раз благодаря неожиданному материалу

Учёные нашли способ увеличить эффективность солнечных генераторов в 15 раз благодаря "чёрному металлу", созданному с помощью лазера.

Читать полностью » Астрономы обнаружили 300 объектов с аномальной яркостью после Большого взрыва сегодня в 3:11

В глубинах космоса нашли сотни ярких объектов — астрономы растерялись от увиденного

Астрономы нашли сотни таинственных объектов во Вселенной, яркость которых ставит под сомнение современные теории о рождении первых галактик.

Читать полностью » Эксперты NASA планируют орбитальную миссию к Плутону в 2029–2032 годах сегодня в 2:46

К Плутону готовят экспедицию, которая перевернёт наше представление о планетах

NASA готовит проект "Персефона" — миссию, которая может открыть тайну подземного океана Плутона и продлиться более полувека.

Читать полностью » Первая в истории пересадка свиного лёгкого человеку проведена в Китае — Clonorgan Biotechnology сегодня в 1:26

Китайские врачи решились на невозможное — результат ошеломил всех

Учёные впервые пересадили человеку лёгкое свиньи. Эксперимент длился девять дней и показал, какие барьеры ещё предстоит преодолеть медицине.

Читать полностью » NASA: поверхность астероида Бенну миллиарды лет подвергалась бомбардировке микрометеоритов сегодня в 0:16

NASA доставила на Землю астероидную пыль — открытия ошеломили даже исследователей

Учёные обнаружили в образцах астероида Бенну звёздную пыль и органику старше Солнечной системы, что может пролить свет на истоки жизни на Земле.

Читать полностью » Череп из пещеры Петралона датирован 400 000 лет — учёные рассматривают хронологию заселения Европы вчера в 23:19

286 000 лет назад в Европе жили не только неандертальцы: кто ещё

Новое исследование определяет возраст черепа из Петралоны в 286 000 лет, подтверждая сосуществование нескольких человеческих групп в Европе.

Читать полностью » Астрономы обнаружили невидимый объект, который бросает вызов существующим классификациям вчера в 23:08

Невидимый гигант: объект колоссальной мощности, который нельзя увидеть

Учёные обнаружили невероятно мощный космический объект Punctum. Он ярче сверхновых, но виден только в радиодиапазоне. Что это — новая загадка Вселенной?

Читать полностью » Ученые описали новый вид динозавра Istiorachis macarthurae с парусом на спине вчера в 22:16

Как изучение парусоспинного динозавра помогает понять эволюцию современных животных

Ученые идентифицировали новый вид динозавра Istiorachis macarthurae, открыв уникальные особенности и возможные функции его паруса. Узнайте больше об эволюции игуанодонтов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Анастасия Ромашкина предупредила: как кофеин снижает эффективность витамина C — важные советы
Спорт и фитнес

Низкоударные тренировки снижают риск травм и помогают похудеть — Робинсон, физиотерапевт
Садоводство

Агрономы: фузариоз у клематисов и флоксов вызывает внезапное увядание побегов
Дом

Деревянная или металлическая кровать: особенности эксплуатации
ДФО

Минобороны против Русского берега: судебное разбирательство завершено
Авто и мото

Моторист: сладковатый запах из выхлопа при прогреве указывает на утечку антифриза
Питомцы

Эксперты: физическое наказание делает собак тревожными и агрессивными
Туризм

Пивные традиции Германии: советы для туристов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru