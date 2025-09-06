Квавар прячет второй мир: кольца и луны таят неожиданный поворот в космосе

Представьте карликовую планету, которая плюёт на законы астрономии: яйцевидная форма, луна и кольца не на своём месте. Астрономы только что нашли подсказки о ещё одном спутнике или кольце.

Что произошло во время затмения?

25 июня 2025 года Квавар прошёл перед звездой UCAC4 376-136839. Учёные ожидали, что свет погаснет из-за внешнего кольца QR1. Но вместо этого звезда исчезла полностью на 1,23 секунды за 2,4 минуты до расчётного времени. Это намек на что-то скрытое — возможно, вторую луну или третье кольцо, достаточно плотное, чтобы полностью блокировать свет.

Исследователи склоняются к версии с луной, потому что звезда должна была пересечь кольцо дважды, а зафиксировано только одно событие. Если бы это было кольцо, оно оказалось бы непрозрачным.

Орбитальный резонанс как объяснение аномалии

Орбитальный резонанс — когда спутники делают целое число оборотов вокруг планеты. Здесь гипотетический спутник мог бы делать семь оборотов вокруг Квавара на каждые два оборота луны Вейвот. Кольца QR1 и QR2 тоже в резонансе с планетой и Вейвотом, что объясняет их положение за пределами предела Роша — зоны стабильности колец, как у Сатурна или астероида Харикло.

Детали о размерах и орбитах Квавара

радиус планеты: 555 км.

луна Вейвот: диаметр около 160 км, орбита на 14 500 км (24 радиуса Квавара).

вторая луна (если есть): в 22 раза тусклее Вейвота, почти невидима, кроме как для JWST.

"Если из-за спутника, копланарного кольцам, предполагаемое расстояние от Квавара в 5757 км довольно близко к орбитальному резонансу 7:2 с Вейвотом", — пишут авторы в статье.

Это открытие переворачивает наши представления о кольцевых системах в Солнечной системе.