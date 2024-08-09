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Двоих руководителей ПФР осудили на длительные сроки
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Бывшие руководители департаментов Пенсионного фонда получили от 11 до 13 лет лишения свободы

Двоих руководителей ПФР осудили на длительные сроки

Пресненский суд Москвы приговорил бывших руководителей подразделений Пенсионного фонда России к срокам от 11 до 13 лет лишения свободы за получение взяток на сумму более 190 миллионов рублей.

Евгений Никитин, Александр Руднев, Константин Янкин, Евгений Турчак и Рубен Энфиаджамян отправлены в колонию строго режима на срок до 13 лет.

Помимо лишения свободы, суд обязал их коллективно выплатить ущерб в размере 190 млн ​​рублей и запретил им занимать административные, хозяйственные и иные должности на госслужбе 10-летний срок.

Фото: commons.wikimedia.org

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