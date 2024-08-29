Движение по Крымскому мосту восстановлено после кратковременного перекрытия

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено, но сейчас оно полностью восстановлено. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Перекрытие движения по мосту произошло в 3:47 мск, но уже через некоторое время было снято. Теперь автомобилисты могут беспрепятственно проезжать по мосту.

Инфоцентр не сообщает о причинах кратковременного перекрытия движения, но подтверждает, что сейчас ситуация нормализовалась, и движение по мосту возобновлено в полном объеме.

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