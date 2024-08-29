Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено, но сейчас оно полностью восстановлено. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Перекрытие движения по мосту произошло в 3:47 мск, но уже через некоторое время было снято. Теперь автомобилисты могут беспрепятственно проезжать по мосту.
Инфоцентр не сообщает о причинах кратковременного перекрытия движения, но подтверждает, что сейчас ситуация нормализовалась, и движение по мосту возобновлено в полном объеме.
Фото: commons. wikimedia. org/Alexxx1979 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
ЦРУ США признало успехи российских сил в направлении Красноармейска
Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн признал, что российские силы добились определенных успехов в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР.
США подтвердили предоставление Украине спутниковых снимков для атаки на Курскую область
Директор Национального агентства геопространственной разведки США Фрэнк Уитворт признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют доступ к коммерческим спутниковым снимкам, которые могут быть использованы для планирования и проведения военных операций, включая массированную атаку на Курскую область России.
TMZ: Канье Уэст продал особняк в Малибу за $21 миллион
Известный рэпер Канье Уэст завершил продажу своего дома в Малибу, получив за него $21 миллион.
Депутат Лантратова: надо ввести госномера для самокатов на федеральном уровне
Партия "Справедливая Россия - За правду" считает необходимым ввести государственные номера для средств индивидуальной мобильности на федеральном уровне. Об этом информировала российское агентство РИА Новости депутат Государственной Думы Яна Лантратова.