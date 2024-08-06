Движение "Хамас" выбрало новым главой политбюро Яхья ас-Синвара

61-летний Яхья ас-Синвар был выбран новым председателем палестинского движения ХАМАС, как сообщает организация в своём telegram-канале.
Он сменил Исмаила Ханию, бывшего главу ХАМАС, убитого в Иране, на посту нового председателя Политбюро.
В прошлом Синвар был главной фигурой движения в секторе Газа, координировал службу внутренней безопасности "Мажд", которая занималась поиском израильских агентов в Газе.
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