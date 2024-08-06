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Движение
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Движение "Хамас" выбрало новым главой политбюро Яхья ас-Синвара

Движение "Хамас" выбрало своего нового лидера

61-летний Яхья ас-Синвар был выбран новым председателем палестинского движения ХАМАС, как сообщает организация в своём telegram-канале.

Он сменил Исмаила Ханию, бывшего главу ХАМАС, убитого в Иране, на посту нового председателя Политбюро.

В прошлом Синвар был главной фигурой движения в секторе Газа, координировал службу внутренней безопасности "Мажд", которая занималась поиском израильских агентов в Газе.

Фото: commons.wikimedia.org

Мир

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