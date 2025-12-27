Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дорожно-транспортное происшествие в Токио, Япония
© Flickr by Shuets Udono is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:33

Движение встало намертво: массовое ДТП и пожар перекрыли ключевые дороги Японии

Цепная авария с участием 67 автомобилей произошла в префектуре Гумма — Jiji Press

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло в центральной части Японии в вечерние часы и привело к человеческим жертвам, многочисленным травмам и пожару. Авария затронула десятки автомобилей и парализовала движение на ключевых трассах региона. Об этом сообщает агентство Jiji Press.

Масштаб аварии и её последствия

ДТП произошло 26 декабря около 19:30 по местному времени в населенном пункте Минаками префектуры Гумма. В условиях сильной гололедицы водители не смогли удержать контроль над транспортными средствами, что привело к цепной аварии с участием 67 автомобилей. Столкновения происходили последовательно, затрагивая все новые машины.

В результате аварии погибли два человека, еще 26 получили травмы различной степени тяжести. Изначально сообщалось об одном погибшем, однако позднее информация была уточнена. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, экстренные службы работали на месте происшествия в усиленном режиме.

Пожар и разрушения на трассе

После столкновений на проезжей части начался пожар. По данным агентства, огнем было уничтожено порядка 20 автомобилей. Возгорание усугубило последствия аварии и значительно осложнило работу спасательных служб, которым пришлось одновременно ликвидировать пожар и оказывать помощь пострадавшим.

Масштаб разрушений привел к полному перекрытию движения на нескольких участках скоростной магистрали в центральной части страны. Ограничения были введены на неопределенный срок, что вызвало перебои в транспортном сообщении и затруднило передвижение в регионе.

Причины и обстановка в регионе

Основной причиной ДТП стала гололедица, образовавшаяся на проезжей части. Скользкое дорожное покрытие лишило водителей возможности своевременно тормозить и маневрировать, что и привело к массовым столкновениям. Подобные погодные условия традиционно считаются одними из самых опасных для автодвижения.

Происшествие вновь привлекло внимание к проблеме безопасности на дорогах в зимний период. Власти и экстренные службы продолжают работу по устранению последствий аварии и восстановлению движения на пострадавших участках.

