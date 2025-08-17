Железнодорожное сообщение в Воронежской области возобновлено после атаки дронов

Воронежская область возвращается к нормальному режиму работы после атаки беспилотников. Как сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале, движение поездов, временно приостановленное из-за повреждения линии электропередачи, полностью восстановлено.

Инцидент произошел после падения обломков сбитого дрона на железнодорожной инфраструктуре, что привело к задержке нескольких составов. Власти оперативно устранили последствия, и теперь железнодорожное сообщение работает в штатном режиме.

Губернатор также сообщил, что в Воронеже, Лискинском и Острогожском районах устранена непосредственная угроза ударов БПЛА. Пожарные справились с возгоранием на вещевом рынке и в магазине, возникшим в результате атаки.

Однако режим повышенной опасности в регионе сохраняется. Гусев призвал жителей оставаться бдительными и соблюдать меры предосторожности.

Ранее СМИ сообщали о задержках поездов из-за повреждения ЛЭП. Теперь ситуация нормализовалась, но власти продолжают мониторить обстановку в связи с сохраняющейся угрозой воздушных атак.





