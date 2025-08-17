Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
РЖД
РЖД
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Центральный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 7:12

Железнодорожное сообщение в Воронежской области возобновлено после атаки дронов

Губернатор Гусев: движение поездов восстановлено, но угроза БПЛА сохраняется

Воронежская область возвращается к нормальному режиму работы после атаки беспилотников. Как сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале, движение поездов, временно приостановленное из-за повреждения линии электропередачи, полностью восстановлено.

Инцидент произошел после падения обломков сбитого дрона на железнодорожной инфраструктуре, что привело к задержке нескольких составов. Власти оперативно устранили последствия, и теперь железнодорожное сообщение работает в штатном режиме.

Губернатор также сообщил, что в Воронеже, Лискинском и Острогожском районах устранена непосредственная угроза ударов БПЛА. Пожарные справились с возгоранием на вещевом рынке и в магазине, возникшим в результате атаки.

Однако режим повышенной опасности в регионе сохраняется. Гусев призвал жителей оставаться бдительными и соблюдать меры предосторожности.

Ранее СМИ сообщали о задержках поездов из-за повреждения ЛЭП. Теперь ситуация нормализовалась, но власти продолжают мониторить обстановку в связи с сохраняющейся угрозой воздушных атак.


Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Климанов: Костромская область обрела финансовую устойчивость 15.08.2025 в 23:07

От аутсайдера к лидеру: как Кострома совершила экономический прорыв

Костромская область демонстрирует впечатляющие результаты в укреплении финансовой системы региона. По данным экспертов, за последние десять лет регион совершил значительный рывок — от положения аутсайдера до лидера Центрального федерального округа по росту собственных доходов бюджета.

Читать полностью » Следственный комитет завел дело по факту взрыва на заводе в Рязанской области 15.08.2025 в 17:58

Техногенная катастрофа в Рязанской области: что вызвало взрыв на опасном производстве

По последней информации, число погибших после взрыва на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области достигло пяти человек, более двадцати работников получили травмы различной степени тяжести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте.

Читать полностью » Каширское шоссе станет шире на два года раньше срока 14.08.2025 в 23:29

Дорога без пробок: как преобразится главная магистраль южного Подмосковья

Масштабная реконструкция Каширского шоссе завершится на два года раньше запланированного срока — уже в четвертом квартале 2026 года. Об этом сообщили представители подрядной организации в ходе рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Сейчас дорожные бригады ведут работы на самом сложном 4,3-километровом участке.

Читать полностью » Мэр Москвы объявил о масштабной реставрации исторического здания Павловской больницы 14.08.2025 в 16:18

Стало известно, что появится в старинной больнице Москвы после реставрации

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале подготовки проекта реставрации главного здания Павловской больницы, построенного в начале XIX века по проекту Матвея Казакова и позднее перестроенного Доменико Жилярди. Этот памятник архитектуры, признанный объектом культурного наследия, планируется адаптировать для современных нужд, сохранив его исторический облик.

Читать полностью » Гранты мэра Москвы для творческих абитуриентов: как получить до 900 тысяч рублей на обучение 12.08.2025 в 22:15

Второй шанс для талантов: кто сможет учиться за счет города

Творчески одаренные выпускники школ, недобравшие несколько баллов для поступления на бюджетные места, теперь могут претендовать на гранты мэра Москвы. Программа поддержки предусматривает выделение 30 стипендий размером до 900 тысяч рублей в год для обучения в столичных творческих вузах. Прием заявок продлится до 15 августа.

Читать полностью » На трассе М-12 под Владимиром появилась вторая в России музыкальная разметка 12.08.2025 в 17:11

Дорога заиграла: как Калинка-Малинка поможет водителям не уснуть за рулём

На скоростной трассе М-12 "Восток" во Владимирской области появилась необычная инновация — музыкальная дорожная разметка. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале. Это уже второй подобный участок в стране после М-11 "Нева", где такая разметка была нанесена в 2024 году.

Читать полностью » Воронежские школы перейдут на здоровое питание для борьбы с детским ожирением 11.08.2025 в 23:28

Булочки под запретом: как Воронежская область изменит школьные обеды

В Воронежской области с сентября 2025 года начнется масштабная реформа школьного питания, направленная на борьбу с детским ожирением. В шести районах области запустят пилотный проект, в рамках которого из школьных столовых исчезнут высококалорийные продукты — пиццы, сосиски в тесте и сладкая выпечка.

Читать полностью » Ярославцы спешат получить справки до сентября — очередь к наркологу растянулась на улицы 11.08.2025 в 18:37

Рекордные очереди в наркодиспансер: стало известно, с чем связан ажиотаж в Ярославле

В Ярославле в конце прошлой недели образовались необычно длинные очереди в наркологический диспансер. Люди выстроились вдоль здания, а некоторые даже вышли за пределы территории учреждения на проспекте Октября. Причиной такого ажиотажа стало предстоящее повышение госпошлины за получение водительских прав с 1 сентября.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

В Сочи открылись четыре локации, где можно пообщаться с капибарами
УрФО

В Екатеринбурге открылся фестиваль "Атмофест" с очищающими воду растениями и отелями для насекомых
СЗФО

"Народный бюджет" модернизирует библиотеки Коми, создавая современные культурные пространства
Спорт и фитнес

Тренеры по фитнесу назвали оптимальный вес гирь для начинающих в двойных упражнениях
СКФО

На фестивале в Георгиевске определили рекордсмена — яблоко весом больше 500 г
Еда

Как приготовить картошку по-французски с мясным фаршем и сыром — пошаговый рецепт
Культура и шоу-бизнес

Леди Гага получила тысячи комментариев от фанатов "Локомотива" после матча со "Спартаком"
СФО

МЧС локализовало степные пожары в Каа-Хемском и Кызылском районах Тувы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru