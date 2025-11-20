Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 16:28

Движение парализовано: наплыв автовладельцев приводит к пробкам у площадок МРЭО

Рост трафика у МРЭО вызвал проблемы с движением и парковкой

Рост числа жителей, стремящихся успеть оформить автомобили до повышения утильсбора, привёл к резкому увеличению очередей в хабаровском МРЭО. Об этом сообщает dvnovosti. ru, передавая данные местного подразделения Госавтоинспекции, которое перешло на усиленный режим работы из-за беспрецедентного наплыва заявителей.

Усиленный режим и перераспределение нагрузки

С начала октября подразделение на Воронежской столкнулось с двукратным превышением обычного трафика. Чтобы избежать полного паралича очередей, было принято решение расширить доступные слоты электронной записи и увеличить время приёма по средам. Такой подход позволяет удерживать срок ожидания в пределах пяти дней, что для текущей нагрузки является максимально достижимым уровнем.

По данным ведомства, ежедневно удаётся обслуживать около 400 посетителей — показатель, значительно превышающий привычные объёмы. Дополнительным решением стало развертывание двух точек для сверки номерных агрегатов: на улицах Воронежской и Индустриальной. Разделение потоков позволяет распределить нагрузку и ускорить процедуру для тех, кто стремится пройти оформление до повышения соответствующих сборов.

"Со 2 октября подразделение МРЭО в Хабаровске переведено на усиленный режим работы путем добавления дополнительных слотов электронной очереди и введения дополнительного времени приема в среду после обеда… В день подразделение обслуживает 400 заявителей…", — сообщили в ведомстве.

Рекомендации автовладельцам и порядок проведения осмотров

Госавтоинспекция просит жителей заранее проходить сверку номерных агрегатов. Результаты осмотра действуют 30 дней, что позволяет распределить нагрузку и избежать критических очередей в дни перед оформлением. Такой временной запас становится важным инструментом для тех, кто планирует регистрацию или переоформление транспортного средства в условиях высокой загруженности.

Ведомство подчёркивает, что сверки будут проводиться до последнего посетителя, даже если официальное время приёма уже завершилось. Этот формат обеспечивает возможность прохождения процедуры всем, кто приехал в МРЭО вовремя. Одновременно Госавтоинспекция напоминает о необходимости внимательной подготовки документов, чтобы избежать лишних задержек при оказании услуг.

Организация движения и безопасность на подъездах к МРЭО

На фоне внушительного количества автомобилей вокруг площадок МРЭО возникают затруднения с движением и нарушением очередности. Инспекторы обращают внимание водителей на необходимость соблюдать правила дорожного движения и не блокировать пешеходные переходы при ожидании своей очереди. Такие нарушения создают риски для пешеходов и затрудняют работу сотрудников, которые пытаются упорядочить автомобильные потоки.

По оценке ведомства, дисциплинированное поведение водителей и корректное распределение транспортного потока позволяют значительно ускорить процесс обслуживания. Усиленный режим работы рассчитан на постепенное снижение ажиотажа, но пока сотрудники МРЭО продолжают работать на пределе возможностей, стараясь обеспечить доступность услуг всем обратившимся.

