Студенты из Самары меняют ракетостроение: им удалось создать экодвигатель

Самарские студенты разработали модель экодвигателя для ракет. Особенностью проекта является его легкость и экономичность, так как двигатель работает на экотопливе, которое дешевле и доступнее традиционных видов топлива.
Большая часть деталей двигателя была изготовлена методом лазерного спекания на 3D-принтере. Ожидается, что в скором времени разработка может быть взята в производство предприятием, входящим в корпорацию "Ростех".
Работа над проектом началась в 2023 году в студенческом конструкторском бюро "Феникс" Самарского университета. Во время разработки появился запрос от индустриального партнера, ПАО "ОДК-Кузнецов", на работу в данном направлении. Часть студентов участвует в целевой программе "Крылья Ростеха", а современное оборудование и опытные наставники способствуют реализации проекта. Руководитель инжинирингового центра Самарского университета Иван Зубрилин отметил, что объединение усилий студентов и опытных сотрудников позволило создать успешную синергию, которая положительно сказалась на разработке, сообщают Известия.
Проект поддерживается коллегами с многолетним опытом работы в ракетной индустрии, а экспериментальная база находится в лаборатории института двигателей. Это сотрудничество помогает студентам не только совершенствовать свои инженерные навыки, но и развивать инновационные технологии для ракетной отрасли.
Фото: NASA/Joel Kowsky
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