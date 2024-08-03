Шокирующая правда о высокооктановом топливе: почему ваш двигатель троит

Если двигатель начинает дергаться и издавать стуки, водители называют это явление "троением". Неровная работа мотора возникает по ряду причин, о которых осведомлены опытные автомобилисты, но новички могут не знать. Специалист по двигателям объяснил, почему это происходит и в каких случаях не следует использовать топливо с высоким октановым числом, чтобы избежать проблем.

Часто троение возникает после попыток водителей улучшить очистку двигателя и повысить его мощность, заливая АИ-100 вместо рекомендованного топлива. Высокооктановый бензин горит медленнее и менее подвержен детонации, однако его можно использовать только в моторах, изначально настроенных для работы с таким типом топлива.

Термин "троение" возник не случайно. Он описывает работу двигателя, когда из четырех цилиндров работает только три, что вызывает ощущение неровной работы. Чаще всего троение заметно на холостом ходу. В этот момент воздух и топливная смесь смешиваются неравномерно. Более медленное сгорание бензина приводит к пропускам зажигания, особенно при переходе в рабочий режим и увеличении оборотов двигателя.

Топливо с высоким октановым числом часто содержит специальные присадки, которые могут образовывать нагар на свечах зажигания, что также способствует пропускам зажигания. Не следует использовать бензин, не рекомендованный для вашего автомобиля. Каждый двигатель имеет свои настройки, которым необходимо соответствовать.

Фото: commons.wikimedia.org /Chad Kirchoff (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)