Восточный форум: открытие и насыщенная программа на острове Русском начинается с ДВФУ

Восточный экономический форум стартовал на площадке ДВФУ во Владивостоке

Восточный экономический форум открылся на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА Новости.

ВЭФ-2024 проходит на территории кампуса ДВФУ на острове Русском во Владивостоке с 3 по 6 сентября. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

В первый день форума на площадке запланировано несколько мероприятий, включая второй международный форум "День сокола". Деловые мероприятия начнутся в 10:00 по местному времени (3:00 мск).

Экспозиции министерств и ведомств уже начали свою работу, среди них стенды Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Роспотребнадзора, Генпрокуратуры, Минпромторга, Роструда и Минобрнауки. Также представлена экспозиция МЧС.

Начали функционировать стенды крупнейших корпораций, таких как ВЭБ. РФ, Русгидро, Сбер и Роснефть.

Для гостей форума будет работать ресторан "Рыбный дом" Росрыболовства. В отдельном павильоне представлен официальный автомобиль форума китайского бренда HONGQI.

Фото: commons. wikimedia.org/Баяков Алексей Александрович (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)