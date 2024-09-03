Восточный форум: открытие и насыщенная программа на острове Русском начинается с ДВФУ

Восточный экономический форум открылся на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА Новости.
ВЭФ-2024 проходит на территории кампуса ДВФУ на острове Русском во Владивостоке с 3 по 6 сентября. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
В первый день форума на площадке запланировано несколько мероприятий, включая второй международный форум "День сокола". Деловые мероприятия начнутся в 10:00 по местному времени (3:00 мск).
Экспозиции министерств и ведомств уже начали свою работу, среди них стенды Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Роспотребнадзора, Генпрокуратуры, Минпромторга, Роструда и Минобрнауки. Также представлена экспозиция МЧС.
Начали функционировать стенды крупнейших корпораций, таких как ВЭБ. РФ, Русгидро, Сбер и Роснефть.
Для гостей форума будет работать ресторан "Рыбный дом" Росрыболовства. В отдельном павильоне представлен официальный автомобиль форума китайского бренда HONGQI.
Фото: commons. wikimedia.org/Баяков Алексей Александрович (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Нарышкин заявил об исторических связях народов России и Вьетнама
Председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подчеркнул, что общая история России и Вьетнама служит прочной основой для современных отношений между Москвой и Ханоем, которые развиваются в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства.
Россия проводит испытания модульного блиндажа БУР-6
Модульный блиндаж БУР-6, предназначенный для размещения военнослужащих, в настоящее время проходит испытания в полевых условиях на одном из полигонов Минобороны РФ, сообщил РИА Новости генеральный директор компании-производителя "МПК-Сталь" Дмитрий Карасев.
Авиакомпании понесут ответственность за нарушения прав пассажиров
Министерство транспорта России в ответе сенатору Айрату Гибатдинову сообщило, что в новой редакции КоАП РФ будет включена статья, предусматривающая наказание для авиакомпаний за нарушения правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа.
Появились новые подробности о фигурантах дела о теракте в "Крокус Сити Холле"
Один из новых фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" под Москвой, Хусейн Хамидов, проживал со своей семьей в небольшом городе Артемовский в Свердловской области, как сообщил бывший сосед.