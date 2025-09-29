Двери открыли — большинство вошло: в Приморье легализовали свыше 8 тысяч мигрантов

В Приморском крае подвели итоги кампании по урегулированию правового положения иностранных граждан. По данным региональных властей, процесс легализации завершился с высоким процентом одобрений: свыше 90 % заявлений мигрантов были удовлетворены.

С января по 11 сентября 2025 года в органы внутренних дел края обратились 8 968 иностранных граждан. Из них 8 272 получили положительное решение, а 268 заявителям отказали. Изначально срок кампании ограничивался 30 апреля, но его продлили до 11 сентября, чтобы дать больше времени для подачи документов.

Тем, кто не воспользовался этой возможностью, грозит выдворение из России с ограничением части прав. До момента депортации или самостоятельного выезда такие лица включаются в реестр контролируемых лиц.

Этот реестр, также известный как база нелегальных мигрантов, начал работу 5 февраля 2025 года. В него заносят не только иностранцев, пребывающих без законных оснований, но и тех, кто совершил административные правонарушения и получил соответствующее постановление или приговор.

Таким образом, власти региона заявляют о высокой эффективности программы: большинство мигрантов получили легальный статус, а оставшиеся случаи будут регулироваться в рамках действующего законодательства.