Дверь против президента: курьёз на борту нарушил пресс-подход Трампа в узком проходе Air Force One

Необычная сцена произошла на борту самолёта президента США — об этом сообщает журнал Forbes. Во время перелёта Дональд Трамп решил пообщаться с журналистами, но внезапное движение двери туалета прервало пресс-подход и вызвало неожиданную реакцию пассажиров и самого главы государства.

Как развивалась ситуация на борту

Перелёт в Пенсильванию сопровождался традиционным общением американского лидера с представителями пресс-пула Белого дома. По сложившейся практике Трамп вышел в салон, остановился в узком проходе и начал отвечать на вопросы. В этот момент дверь соседней туалетной кабины приоткрылась и слегка задела его плечо. Непредвиденное касание вызвало у президента удивление, и он обернулся, пытаясь понять, кто оказался по ту сторону дверцы.

Ситуация быстро перешла в разряд курьёзных. Пассажир, намеревавшийся выйти, услышав знакомый голос, предпочёл закрыть дверь обратно. Короткая пауза нарушила строй беседы, и внимание журналистов переключилось на происходящее рядом с президентом.

«Там кто-то есть», — сказал Дональд Трамп, стуча в дверь. После этого он добавил: «Давай, выходи».

Реакция пассажира и атмосфера в салоне

Несколько секунд спустя дверь вновь приоткрылась, но едва заметное движение так и не завершилось появлением человека. Под смех журналистов неизвестный пассажир снова закрылся внутри и, по словам очевидцев, больше не предпринимал попыток покинуть кабину. Обстановка на борту оставалась при этом спокойной, хотя курьёз стал поводом для лёгкой улыбки среди присутствовавших.

Трамп вернулся к беседе как ни в чём не бывало, сохранив обычный тон общения с прессой. Несмотря на небольшой перерыв, пресс-подход продолжился, хотя вниманию участников всё ещё мешали последствия неожиданной сцены с дверью. Сам президент отнёсся к происходящему без раздражения, что поддержало привычную рабочую атмосферу в салоне.

Завершение пресс-подхода

Однако общение длилось недолго: самолёт вошёл в область турбулентности, и президент распорядился всем занять места. На этом встреча с журналистами завершилась, а Трамп вернулся в свой отсек. Инцидент, случившийся по чистой случайности, стал одним из самых обсуждаемых эпизодов перелёта, не повлияв при этом на график поездки.