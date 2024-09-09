12 Человек из полусотни арестованы по делу о массовой драке в Краснодарском крае

12 из 54 участников массовой драки на Кубани попали под домашний арест

В Краснодарском крае правоохранительные органы задержали 12 участников массового конфликта в посёлке Афипский. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, среди задержанных — 11 сотрудников местного предприятия, приехавших из других регионов страны, и один местный житель. Всем им назначено административное наказание — арест на срок от двух до семи суток — за неподчинение законным требованиям полиции.

В ходе расследования полиция опросила 54 человек, доставленных для разбирательства. Сейчас сотрудники МВД проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Инцидент произошёл 7 сентября. По свидетельствам местных жителей, в столкновении участвовало более ста человек. Предполагаемой причиной конфликта стало избиение неизвестными молодой пары накануне.

По факту массовой драки возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Первоначально районная администрация сообщила, что конфликт произошёл из-за девушки, и его участники разошлись без пострадавших. Однако краевая прокуратура уточнила, что драка произошла около Дома культуры на улице Победы. Группа лиц, действуя по предварительному сговору, умышленно спровоцировала конфликт, нарушив общественный порядок.

Инцидент привлёк внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который потребовал предоставить ему доклад о случившемся. Следственный отдел ОМВД России по Северскому району возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

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