Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
самолет
самолет
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована 20.09.2025 в 16:53

Две недели в плену тайги: Якутия вновь переживает транспортный коллапс с человеческими жертвами времени

В Якутии приостановлены авиарейсы в село Абый: более двадцати человек оказались в изоляции

Жители отдалённых сёл Якутии вновь столкнулись с проблемой транспортной изоляции. Более двадцати человек из села Абый уже вторую неделю не могут вернуться домой: авиасообщение приостановлено из-за исчерпания бюджетных средств, выделенных на рейсы.

Ситуация особенно тяжела для пожилых людей, инвалидов и семей с детьми. Среди застрявших пассажиров — новорождённый ребёнок и малыши в возрасте от шести месяцев.

"Есть дорога, но она непреодолима для стариков и детей. Сначала нужно 2,5 часа плыть на моторке, потом 4-5 часов ехать на каракатах по тайге, а там страшное бездорожье", — рассказала Sakhaday местная жительница.

Автозимник между сёлами Белая Гора и Абый будет доступен лишь в декабре, поэтому вернуться домой сейчас фактически невозможно. Местные жители обращаются к властям с просьбой срочно выделить финансирование на продолжение авиарейсов. По их словам, проблема сезонной транспортной изоляции повторяется с 2023 года и до сих пор не решена.

Советы шаг за шагом

  1. Жителям рекомендуется заранее планировать поездки с учётом сезонности.

  2. Для семей с детьми — выбирать авиарейсы как наиболее безопасные.

  3. В случае приостановки рейсов обращаться в местные администрации для оформления списков на приоритетные перевозки.

  4. Следить за информацией о субсидированных маршрутах на сайтах районных администраций.

  5. При необходимости — объединяться с соседями для коллективного обращения в республиканские власти.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Полагаться только на автодорогу вне зимнего сезона.
    Последствие: Невозможность добраться, риск для здоровья.
    Альтернатива: Использовать субсидированные авиарейсы.

  • Ошибка: Игнорировать сроки подачи заявок на льготные перелёты.
    Последствие: Недоступность билетов, переполненные рейсы.
    Альтернатива: Регистрироваться заранее и уточнять в администрации.

  • Ошибка: Ехать с детьми по труднодоступному маршруту.
    Последствие: Опасные условия, высокая нагрузка.
    Альтернатива: Добиваться возобновления рейсов или временного выделения транспорта.

А что если…

А что если ситуация с транспортной изоляцией сохранится и в будущем? Это означает ежегодные перебои с доставкой продуктов, лекарств и почты, а также ограничение доступа к медицине и образованию для жителей отдалённых сёл. Возможный выход — развитие региональных программ субсидирования и запуск вертолётных рейсов в переходные периоды.

FAQ

Сколько длится транспортная изоляция в Абыйском районе?
Обычно с мая по ноябрь, до открытия автозимника.

Почему прекратились авиарейсы?
Средства на субсидирование маршрутов исчерпаны.

Есть ли альтернатива самолёту?
Да, комбинированный маршрут по воде и тайге, но он тяжёл для пожилых и детей.

Мифы и правда

  • Миф: Жители могут свободно пользоваться автодорогой.
    Правда: Автозимник открывается только зимой, летом дороги фактически нет.

  • Миф: Авиарейсы не востребованы.
    Правда: Они остаются единственным безопасным вариантом для семей с детьми и пожилых людей.

  • Миф: Проблема возникла впервые.
    Правда: По словам местных, трудности повторяются с 2023 года.

Исторический контекст

В северных районах Якутии транспортная изоляция существует десятилетиями. В советское время многие населённые пункты обеспечивались вертолётным сообщением, но после 1990-х число рейсов резко сократилось. В последние годы часть маршрутов субсидируется из бюджета, однако средств часто не хватает до конца сезона.

Три интересных факта

  1. В Якутии более 500 населённых пунктов не имеют круглогодичных дорог.

  2. В республике насчитывается свыше 30 тысяч километров зимников.

  3. В некоторых районах до сих пор доставку продуктов и почты выполняют вертолёты Ми-8.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Волонтеры сообщили, что пропавшая россиянка Эрика Владыко найдена живой в отеле Бангкока сегодня в 13:57

Бар, европеец и такси ночью: как россиянка исчезла и вновь объявилась

Россиянка, пропавшая в Бангкоке, найдена живой. Как развивались поиски, кто помог, и почему важно всегда знать контакты консульства за границей.

Читать полностью » Автоэксперты пояснили, что грязный кузов и нечитаемые номера привлекают внимание инспекторов ДПС сегодня в 11:57

Грязь на номере превращает авто в приманку: почему ДПС останавливает даже опытных водителей

Какие детали автомобиля и привычки водителя заставляют инспекторов ДПС остановить вас? Эксперты раскрыли основные сигналы, на которые обращают внимание.

Читать полностью » Эксперты подчеркнули, что россияне сразу выбрали Китай главным туристическим направлением осени 2025 года сегодня в 9:57

Безвиз открыл ворота в Поднебесную: бронирования отелей и билетов в Китай выросли стремительно

Россияне массово выбирают Китай для отдыха: спрос на отели и билеты вырос в полтора раза. Узнайте, какие города стали главными туристическими центрами.

Читать полностью » Суд Москвы отправил участницу проекта сегодня в 7:57

Телешоу превращается в уголовную драму: участницы "Пацанок" проходят по делу о мошенничестве

Что известно о громких делах участниц телепроекта "Пацанки"? Переквалификация обвинения, судебные решения и особенности статьи 159 УК РФ.

Читать полностью » Прокуратура Приморья добилась возврата свыше сорока миллионов рублей в бюджет Владивостока сегодня в 5:57

Золотая земля ушла за копейки мошенникам: прокуратура вернула миллионы во Владивосток

Во Владивостоке прокуратура добилась через суд возврата в бюджет более 40 млн рублей, незаконно полученных от продажи земли.

Читать полностью » Землетрясение магнитудой 7,2 у берегов Камчатки: Примгидромет сообщил об отсутствии угрозы цунами для Приморья 20.09.2025 в 14:53

Магнитуда 7,2 у Камчатки: жители Приморья готовились к цунами, но услышали другое

Землетрясение магнитудой 7,2 у берегов Камчатки встревожило жителей Приморья. Эксперты рассказали, есть ли угроза цунами, и предупредили о тайфунах.

Читать полностью » Роспотребнадзор: в Хабаровском крае рост заболеваемости ОРВИ, на карантин закрыты школы и детсады 20.09.2025 в 12:53

Вирусы пошли в атаку: хабаровские школы и сады закрывают классы и группы на карантин

В Хабаровском крае заболеваемость ОРВИ выросла почти на 50 %. Какие меры введены в школах и садах и что советуют врачи?

Читать полностью » Два вагона и укладочный кран сошли с рельсов в Амурской области, пострадали четырнадцать человек 20.09.2025 в 10:53

Железнодорожная катастрофа в Амурской области: десятки пострадавших и режим ЧС в районе БАМа

В Амурской области во время железнодорожных работ сошли с рельсов вагоны и кран. Пострадали 14 человек, двое погибли. Возбуждено уголовное дело.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Латвия прекращает автобусное сообщение с Россией и Белоруссией
Спорт и фитнес

Табата-тренировка со скакалкой: комплекс упражнений по методике Изуми Табата
Садоводство

Кофейная гуща улучшает структуру почвы и удерживает влагу для комнатных растений
Красота и здоровье

Кожура и косточки граната содержат больше пользы, чем сочные зёрна
Питомцы

Неоновая чума и другие болезни аквариумных неонов: симптомы и лечение
Спорт и фитнес

Учёные: регулярная растяжка повышает эластичность мышц и облегчает поддержание осанки
Наука

Археологи обнаружили 2000-летние захоронения в Баткенском районе Кыргызстана
Дом

Различия кислородного и хлорного отбеливателя
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet