Две недели в плену тайги: Якутия вновь переживает транспортный коллапс с человеческими жертвами времени
Жители отдалённых сёл Якутии вновь столкнулись с проблемой транспортной изоляции. Более двадцати человек из села Абый уже вторую неделю не могут вернуться домой: авиасообщение приостановлено из-за исчерпания бюджетных средств, выделенных на рейсы.
Ситуация особенно тяжела для пожилых людей, инвалидов и семей с детьми. Среди застрявших пассажиров — новорождённый ребёнок и малыши в возрасте от шести месяцев.
"Есть дорога, но она непреодолима для стариков и детей. Сначала нужно 2,5 часа плыть на моторке, потом 4-5 часов ехать на каракатах по тайге, а там страшное бездорожье", — рассказала Sakhaday местная жительница.
Автозимник между сёлами Белая Гора и Абый будет доступен лишь в декабре, поэтому вернуться домой сейчас фактически невозможно. Местные жители обращаются к властям с просьбой срочно выделить финансирование на продолжение авиарейсов. По их словам, проблема сезонной транспортной изоляции повторяется с 2023 года и до сих пор не решена.
Советы шаг за шагом
-
Жителям рекомендуется заранее планировать поездки с учётом сезонности.
-
Для семей с детьми — выбирать авиарейсы как наиболее безопасные.
-
В случае приостановки рейсов обращаться в местные администрации для оформления списков на приоритетные перевозки.
-
Следить за информацией о субсидированных маршрутах на сайтах районных администраций.
-
При необходимости — объединяться с соседями для коллективного обращения в республиканские власти.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Полагаться только на автодорогу вне зимнего сезона.
Последствие: Невозможность добраться, риск для здоровья.
Альтернатива: Использовать субсидированные авиарейсы.
-
Ошибка: Игнорировать сроки подачи заявок на льготные перелёты.
Последствие: Недоступность билетов, переполненные рейсы.
Альтернатива: Регистрироваться заранее и уточнять в администрации.
-
Ошибка: Ехать с детьми по труднодоступному маршруту.
Последствие: Опасные условия, высокая нагрузка.
Альтернатива: Добиваться возобновления рейсов или временного выделения транспорта.
А что если…
А что если ситуация с транспортной изоляцией сохранится и в будущем? Это означает ежегодные перебои с доставкой продуктов, лекарств и почты, а также ограничение доступа к медицине и образованию для жителей отдалённых сёл. Возможный выход — развитие региональных программ субсидирования и запуск вертолётных рейсов в переходные периоды.
FAQ
Сколько длится транспортная изоляция в Абыйском районе?
Обычно с мая по ноябрь, до открытия автозимника.
Почему прекратились авиарейсы?
Средства на субсидирование маршрутов исчерпаны.
Есть ли альтернатива самолёту?
Да, комбинированный маршрут по воде и тайге, но он тяжёл для пожилых и детей.
Мифы и правда
-
Миф: Жители могут свободно пользоваться автодорогой.
Правда: Автозимник открывается только зимой, летом дороги фактически нет.
-
Миф: Авиарейсы не востребованы.
Правда: Они остаются единственным безопасным вариантом для семей с детьми и пожилых людей.
-
Миф: Проблема возникла впервые.
Правда: По словам местных, трудности повторяются с 2023 года.
Исторический контекст
В северных районах Якутии транспортная изоляция существует десятилетиями. В советское время многие населённые пункты обеспечивались вертолётным сообщением, но после 1990-х число рейсов резко сократилось. В последние годы часть маршрутов субсидируется из бюджета, однако средств часто не хватает до конца сезона.
Три интересных факта
-
В Якутии более 500 населённых пунктов не имеют круглогодичных дорог.
-
В республике насчитывается свыше 30 тысяч километров зимников.
-
В некоторых районах до сих пор доставку продуктов и почты выполняют вертолёты Ми-8.
