© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 18:57

Дважды в пасти зверя: история приморца, которому медведи объявили личную войну

Медведь напал на мужчину в тайге, пострадавший выжил чудом — Находкинская горбольница

История, произошедшая в Приморье, звучит почти как сцена из приключенческого фильма, но это — реальность. Врачи Находкинской городской больницы вновь спасли жизнь 49-летнему сборщику шишек, ставшему жертвой нападения медведя — уже второй раз в своей жизни. Мужчина получил тяжёлые травмы, однако сумел самостоятельно выбраться из леса и дойти до людей.

Нападение в тайге

По информации медиков, трагедия произошла примерно в восьми километрах от села Лазо. Мужчина, занимавшийся сбором шишек, заметил медведя и попытался его отпугнуть. Но животное, видимо, почувствовав угрозу, пошло в атаку.

"49-летний сборщик шишек столкнулся со зверем примерно в восьми километрах от села Лазо. Мужчина пытался напугать зверя, но атаки избежать не удалось. Благо, сытый медведь быстро потерял интерес к своей жертве. Истекающий кровью таёжник смог самостоятельно выйти из леса", — сообщили в Находкинской горбольнице.

Когда пострадавшего доставили в больницу, врачи диагностировали множественные рваные раны головы и тела, оскольчатые переломы лица, а также повреждение глаза. Только обработка одной 16-сантиметровой раны заняла у хирургов полтора часа. После сложнейшей операции мужчину удалось стабилизировать.

Второе чудесное спасение

Когда больной пришёл в себя, он рассказал врачам, что это уже не первое нападение медведя в его жизни. Ровно десять лет назад его атаковал другой хищник — тогда он также выжил чудом и оказался в той же больнице. Медики, услышав эту историю, не скрывали удивления: шанс столкнуться с медведем дважды и оба раза выжить — почти нулевой.

Почему происходят нападения медведей

Эксперты по поведению диких животных отмечают, что подобные инциденты чаще случаются осенью, когда звери активно накапливают жир перед зимней спячкой. Сборщики шишек и грибники, нередко передвигающиеся в одиночку и без шума, могут случайно оказаться на пути медведя.

Ситуация Причина нападения Рекомендация
Неожиданная встреча Медведь испугался человека Избегать резких движений, медленно отступать
Защита территории или детёнышей Хищник воспринимает приближение как угрозу Не подходить к логову, особенно весной
Недостаток пищи Медведь агрессивен из-за голода Не оставлять в лесу отходы, не хранить еду на открытом воздухе
Случайное пересечение маршрута Человек попал на охотничью тропу Передвигаться группами, шуметь

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: пытаться отпугнуть медведя громкими криками или бросками предметов.
    Последствие: зверь воспринимает это как вызов и атакует.
    Альтернатива: сохранять спокойствие, не смотреть прямо в глаза, медленно отступать.

  2. Ошибка: идти в тайгу без средств защиты.
    Последствие: невозможно отпугнуть зверя при внезапной встрече.
    Альтернатива: брать с собой фальшфейеры, аэрозоль или шумовую петарду.

  3. Ошибка: оставлять пищу или мусор возле стоянки.
    Последствие: запах привлекает животных.
    Альтернатива: хранить еду в герметичных контейнерах, сжигать остатки.

А что если встреча всё же произошла?

Если медведь вас заметил, но не нападает, главное — не бежать. Отступайте, не поворачиваясь спиной. Если животное приближается, можно бросить на землю вещь с сильным запахом — плащ, куртку, рюкзак — это может отвлечь внимание.

Если нападение всё же началось, прикрывайте голову и шею руками, падайте на землю и притворитесь мёртвым. Часто медведь теряет интерес, когда перестаёт видеть сопротивление.

Плюсы и минусы поведения сборщика

Поведение Плюсы Минусы
Попытался отпугнуть зверя Возможно, выиграл время Спровоцировал нападение
Не поддался панике Смог выбраться из тайги Получил тяжёлые травмы
Самостоятельно дошёл до людей Увеличил шансы на спасение Потерял много крови

Почему важно правильно реагировать

В Приморье, как и во многих регионах России, медведи нередко выходят к населённым пунктам в поисках пищи. Поведение зверя становится непредсказуемым, особенно осенью. Экологи напоминают: медведь не нападает без причины, чаще всего это результат неожиданной встречи или защиты территории.

"Таёжный житель просто оказался не в то время и не в том месте. То, что он выжил, — исключительная удача и заслуга врачей", — отметили в больнице.

Исторический контекст

Приморский край считается одной из территорий с наибольшим числом встреч человека с медведем. Ранее, в 2015 году, в тех же районах фиксировались нападения бурых медведей на лесников и охотников. В большинстве случаев жертвам удавалось спастись именно благодаря своевременной медицинской помощи и опыту врачей местных больниц, которым нередко приходится сталкиваться с подобными травмами.

Три интересных факта

  1. Бурый медведь способен развивать скорость до 50 км/ч, поэтому убежать от него невозможно.

  2. Человек чаще встречает медведя не лицом к лицу, а неожиданно — когда ветер дует со стороны человека.

  3. Несмотря на грозную репутацию, медведи избегают людей — большинство нападений происходит из-за испуга.

