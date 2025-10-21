Дважды в пасти зверя: история приморца, которому медведи объявили личную войну
История, произошедшая в Приморье, звучит почти как сцена из приключенческого фильма, но это — реальность. Врачи Находкинской городской больницы вновь спасли жизнь 49-летнему сборщику шишек, ставшему жертвой нападения медведя — уже второй раз в своей жизни. Мужчина получил тяжёлые травмы, однако сумел самостоятельно выбраться из леса и дойти до людей.
Нападение в тайге
По информации медиков, трагедия произошла примерно в восьми километрах от села Лазо. Мужчина, занимавшийся сбором шишек, заметил медведя и попытался его отпугнуть. Но животное, видимо, почувствовав угрозу, пошло в атаку.
"49-летний сборщик шишек столкнулся со зверем примерно в восьми километрах от села Лазо. Мужчина пытался напугать зверя, но атаки избежать не удалось. Благо, сытый медведь быстро потерял интерес к своей жертве. Истекающий кровью таёжник смог самостоятельно выйти из леса", — сообщили в Находкинской горбольнице.
Когда пострадавшего доставили в больницу, врачи диагностировали множественные рваные раны головы и тела, оскольчатые переломы лица, а также повреждение глаза. Только обработка одной 16-сантиметровой раны заняла у хирургов полтора часа. После сложнейшей операции мужчину удалось стабилизировать.
Второе чудесное спасение
Когда больной пришёл в себя, он рассказал врачам, что это уже не первое нападение медведя в его жизни. Ровно десять лет назад его атаковал другой хищник — тогда он также выжил чудом и оказался в той же больнице. Медики, услышав эту историю, не скрывали удивления: шанс столкнуться с медведем дважды и оба раза выжить — почти нулевой.
Почему происходят нападения медведей
Эксперты по поведению диких животных отмечают, что подобные инциденты чаще случаются осенью, когда звери активно накапливают жир перед зимней спячкой. Сборщики шишек и грибники, нередко передвигающиеся в одиночку и без шума, могут случайно оказаться на пути медведя.
|Ситуация
|Причина нападения
|Рекомендация
|Неожиданная встреча
|Медведь испугался человека
|Избегать резких движений, медленно отступать
|Защита территории или детёнышей
|Хищник воспринимает приближение как угрозу
|Не подходить к логову, особенно весной
|Недостаток пищи
|Медведь агрессивен из-за голода
|Не оставлять в лесу отходы, не хранить еду на открытом воздухе
|Случайное пересечение маршрута
|Человек попал на охотничью тропу
|Передвигаться группами, шуметь
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: пытаться отпугнуть медведя громкими криками или бросками предметов.
Последствие: зверь воспринимает это как вызов и атакует.
Альтернатива: сохранять спокойствие, не смотреть прямо в глаза, медленно отступать.
-
Ошибка: идти в тайгу без средств защиты.
Последствие: невозможно отпугнуть зверя при внезапной встрече.
Альтернатива: брать с собой фальшфейеры, аэрозоль или шумовую петарду.
-
Ошибка: оставлять пищу или мусор возле стоянки.
Последствие: запах привлекает животных.
Альтернатива: хранить еду в герметичных контейнерах, сжигать остатки.
А что если встреча всё же произошла?
Если медведь вас заметил, но не нападает, главное — не бежать. Отступайте, не поворачиваясь спиной. Если животное приближается, можно бросить на землю вещь с сильным запахом — плащ, куртку, рюкзак — это может отвлечь внимание.
Если нападение всё же началось, прикрывайте голову и шею руками, падайте на землю и притворитесь мёртвым. Часто медведь теряет интерес, когда перестаёт видеть сопротивление.
Плюсы и минусы поведения сборщика
|Поведение
|Плюсы
|Минусы
|Попытался отпугнуть зверя
|Возможно, выиграл время
|Спровоцировал нападение
|Не поддался панике
|Смог выбраться из тайги
|Получил тяжёлые травмы
|Самостоятельно дошёл до людей
|Увеличил шансы на спасение
|Потерял много крови
Почему важно правильно реагировать
В Приморье, как и во многих регионах России, медведи нередко выходят к населённым пунктам в поисках пищи. Поведение зверя становится непредсказуемым, особенно осенью. Экологи напоминают: медведь не нападает без причины, чаще всего это результат неожиданной встречи или защиты территории.
"Таёжный житель просто оказался не в то время и не в том месте. То, что он выжил, — исключительная удача и заслуга врачей", — отметили в больнице.
Исторический контекст
Приморский край считается одной из территорий с наибольшим числом встреч человека с медведем. Ранее, в 2015 году, в тех же районах фиксировались нападения бурых медведей на лесников и охотников. В большинстве случаев жертвам удавалось спастись именно благодаря своевременной медицинской помощи и опыту врачей местных больниц, которым нередко приходится сталкиваться с подобными травмами.
Три интересных факта
-
Бурый медведь способен развивать скорость до 50 км/ч, поэтому убежать от него невозможно.
-
Человек чаще встречает медведя не лицом к лицу, а неожиданно — когда ветер дует со стороны человека.
-
Несмотря на грозную репутацию, медведи избегают людей — большинство нападений происходит из-за испуга.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru