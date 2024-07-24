На данный момент двое граждан России все еще удерживаются группировкой ХАМАС. Израильская сторона продолжает вести переговоры о соглашении, которое позволит освободить всех пленных, но при этом не допустит возвращения ХАМАС в сектор Газа. Об этом сообщила представителям СМИ посол Израиля в Российской Федерации Симона Гальперин.

Дипломат уточнила, что изначально боевики захватили 255 человек, из которых 46 уже погибли. В настоящее время в плену остается 120 заложников.

Гальперин подчеркнула, что среди удерживаемых есть двое обладателей российского гражданства, которые не числятся среди погибших.

Посол также информировала, что сегодня израильская делегация, возглавляемая руководителем разведслужбы МОССАД, отправилась в Катар для проведения переговоров по ситуации в секторе Газа.

Гальперин отметила готовность Израиля рассматривать различные варианты в рамках соглашения, включая временное прекращение огня. Однако она подчеркнула, что основная цель операции в Газе остается неизменной — обеспечить долгосрочную безопасность Израиля от угроз со стороны сектора Газа. Поэтому соглашение не подразумевает возвращения ХАМАС в этот регион ни в административном, ни в военном аспекте.

Фото: commons. wikimedia.org Фотограф пресс-службы ЦАХАЛа (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)