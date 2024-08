Вне закона: Московский суд отправил под стражу иностранных граждан, обвиняющихся в наемничестве

В Москве Лефортовский суд вынес решение об аресте двух лиц, подозреваемых в наемнической деятельности. Информация об этом поступила от представителей судебной инстанции в ответ на запрос информационного агентства РИА Новости.

Согласно полученным данным, суд удовлетворил ходатайство следственных органов о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух иностранных граждан: Анте Александера и Медина Аранда Хосе Арона. Подозреваемые будут находиться под арестом до 22 октября текущего года.

Обвинение предъявлено по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за наемничество. В случае признания вины, подозреваемым может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

Стоит отметить, что дела о наемничестве являются достаточно редкими в российской судебной практике и обычно привлекают повышенное внимание общественности и СМИ. Данный случай не стал исключением, учитывая иностранное гражданство подозреваемых.

Фото: www.flickr.com/ Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (it is in the public domain)