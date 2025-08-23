Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Беременная женщина
© flickr.com by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:15

Два витамина, которые нельзя игнорировать: как беременным обеспечить идеальное развитие плода

Витамин D и фолиевая кислота: секрет здоровой беременности и крепкого иммунитета малыша

Витамин D и фолиевая кислота (витамин B9) играют особенно важную роль в здоровье беременных женщин и правильном развитии плода. Нутрициолог Вероника Гусакова подчеркивает, что эти элементы играют ключевую роль в формировании нервной системы, костной ткани и иммунной системы будущего ребенка. Обеспечение достаточного количества этих витаминов и минералов является критически важным для здоровья матери и благополучия малыша.

Фолиевая кислота необходима для формирования нервной трубки плода, из которой развиваются головной и спинной мозг. Достаточный уровень фолатов до зачатия и в первые недели беременности значительно снижает риск врожденных пороков нервной системы, таких как spina bifida (расщелина позвоночника) и анэнцефалия (отсутствие головного мозга). Поэтому рекомендуется начинать прием фолиевой кислоты за несколько месяцев до планируемой беременности и продолжать в течение первого триместра.

Витамин D: поддержка иммунитета, костной ткани и усвоения кальция

Витамин D помогает организму усваивать кальций и фосфор, необходимые для формирования костной ткани у ребенка и поддержания здоровья костей матери. Он также играет важную роль в поддержании иммунитета и снижении риска осложнений во время беременности. Недостаток витамина D может привести к проблемам с формированием костной ткани у ребенка, таким как рахит, и увеличить риск преэклампсии и гестационного диабета у матери.

Помимо витаминов D и B9, беременным женщинам важно следить за уровнем железа, кальция и йода. Железо поддерживает уровень гемоглобина, предотвращая анемию, которая может привести к усталости, слабости и преждевременным родам. Кальций необходим для формирования костной системы ребенка и поддержания здоровья костей матери. Йод необходим для нормальной работы щитовидной железы матери и развития мозга ребенка. Недостаток этих элементов может привести к серьезным осложнениям как для матери, так и для ребенка.

Источники витаминов и минералов для беременных женщин

Фолиевая кислота содержится в зеленых листовых овощах, таких как шпинат и брокколи, бобовых, цитрусовых и обогащенных продуктах, таких как хлеб и крупы. Витамин D можно получить из жирной рыбы, яиц, обогащенных молочных продуктов и солнечного света. Железо содержится в красном мясе, птице, рыбе, бобовых и зеленых листовых овощах. Кальций содержится в молочных продуктах, зеленых листовых овощах и обогащенных продуктах. Йод содержится в йодированной соли, морепродуктах и молочных продуктах.

Интересные факты о питании и беременности

Потребность в фолиевой кислоте во время беременности увеличивается в два раза, поэтому рекомендуется принимать добавки с фолиевой кислотой для обеспечения достаточного уровня этого витамина.
Недостаток витамина D во время беременности может увеличить риск развития аутизма у ребенка.
Ранний токсикоз во время беременности может привести к дефициту витаминов и минералов, поэтому важно придерживаться сбалансированной диеты и принимать витаминные добавки по назначению врача.

Мнение эксперта

Нутрициолог Вероника Гусакова подчеркивает важность осознанного подхода к питанию во время беременности. "Тщательно планируйте свой рацион, употребляйте разнообразные продукты, богатые витаминами и минералами, и консультируйтесь с врачом по поводу приема витаминных добавок, чтобы обеспечить здоровье себе и своему будущему ребенку”, — советует она.

В заключение, витамин D и фолиевая кислота являются критически важными для здоровья беременных женщин и правильного развития плода. Обеспечение достаточного количества этих и других важных витаминов и минералов поможет снизить риск осложнений во время беременности и обеспечить здоровье и благополучие матери и ребенка.

