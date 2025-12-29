Два суда — один порядок: правила по делам частного обвинения привели к общему знаменателю

Президент России Владимир Путин подписал закон, который унифицирует порядок рассмотрения уголовных дел частного обвинения для мировых судей и районных судов. Документ направлен на устранение правовой неопределённости, возникшей после перераспределения части таких дел между судебными инстанциями. Об этом сообщает ТАСС.

Что изменилось в УПК

Поправки внесены в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и касаются производства по делам частного обвинения. Изначально такие дела рассматривались исключительно мировыми судьями. Однако в 2018 году был принят закон, по которому дела о побоях, относящиеся к категории частного обвинения, передали в подсудность районных судов.

При этом порядок действий судей районного суда по заявлениям о возбуждении таких дел в УПК прямо не был прописан. В результате возник правовой пробел, который на практике осложнял рассмотрение заявлений граждан.

Причины законодательных изменений

Отсутствие чёткого процессуального регламента для районных судов приводило к неоднозначной судебной практике. В ряде случаев это становилось причиной отказов в возбуждении уголовных дел о побоях, несмотря на наличие оснований для их рассмотрения.

Новый закон устраняет эту неопределённость и устанавливает единый подход к производству по делам частного обвинения независимо от того, рассматриваются ли они мировыми судьями или районными судами.

Цель унификации судебной практики

Принятые изменения направлены на повышение правовой определённости и защиту прав заявителей. Законодательное закрепление процедуры должно обеспечить единообразие судебной практики и исключить ситуации, при которых процессуальные пробелы мешают доступу граждан к правосудию.

Ожидается, что унификация подходов упростит работу судов и снизит количество необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел по частным обвинениям.