© commons.wikimedia.org by Michelle Arseneault is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Происшествия
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:30

Вода пошла, но радоваться нечему: город получил фекальный аттракцион

В Петропавловске-Камчатском произошла коммунальная авария, из-за которой улицы оказались залиты канализационными стоками. Зловонные воды хлынули на проезжую часть и тротуары, превратив ситуацию в настоящий "фекальный водопад". Внимание на происходящее обратил Telegram-канал Amur Mash.

Авария у ФОКа "Звездный"

Инцидент произошел в районе физкультурно-оздоровительного комплекса "Звездный". По предварительной информации, причиной стал прорыв канализационных труб. В результате сточные воды начали стекать с высоты и водопадом выливаться на дорогу, быстро распространяясь по прилегающей территории.

На видеозаписи, сделанной местным жителем, видно, как потоки канализации заливают асфальт и тротуары, создавая серьезные неудобства для пешеходов и автомобилистов. Запах и масштаб разлива вызвали возмущение у горожан, оказавшихся в зоне подтопления.

Ремонт и реакция коммунальных служб

По данным источника, на месте аварии работают всего два сотрудника коммунальной службы. Это вызвало дополнительные вопросы у жителей относительно оперативности и достаточности принимаемых мер. Пока неизвестно, сколько времени потребуется для полного устранения последствий прорыва и восстановления нормальной работы канализационной системы.

Информация о причинах аварии и возможных сроках завершения ремонта официально не уточнялась. Ситуация продолжает оставаться на контроле городских служб, однако горожане опасаются, что из-за ограниченных ресурсов ликвидация последствий может затянуться.

