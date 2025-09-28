Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Нефтяная платформа на закате
Нефтяная платформа на закате
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:13

Два катализатора — больше не значит дороже: революция в очистке нефти и её производстве

Двуступенчатая очистка нефти с двумя катализаторами улучшает качество топлива и экономит деньги

Многие из нас воспринимают нефть как черную жидкость, из которой производят бензин и дизель. Однако на самом деле на пути от скважины до топливного бака скрывается множество химических ловушек, таких как сера и металлы, которые представляют угрозу экологии и наносят ущерб экономике заводов. Учёные из Перми утверждают, что нашли способ разрешить эту проблему.

Сравнение

Метод Преимущества Минусы
Традиционное гидрообессеривание Эффективное удаление серы и азота Проблемы с тяжелой нефтью, замена катализаторов стоит миллионы
Новый метод с двумя катализаторами Долговечность катализатора, высокая эффективность (до 99%) Необходимость первоначальных вложений
Очистка без катализаторов Простота Низкая эффективность, высокие выбросы и загрязнение

Советы шаг за шагом

  1. Понимание процесса: традиционное гидрообессеривание требует замены катализаторов, что дорого. Новый метод включает два катализатора, каждый из которых выполняет свою функцию: один очищает от металлов и асфальтенов, другой — от серы и азота.

  2. Преимущества нового метода: использование двух катализаторов не только повышает эффективность очистки до 99%, но и значительно увеличивает срок службы катализаторов, что снижает эксплуатационные расходы.

  3. Экологический эффект: снижение выбросов серы в топливе до рекордных значений поможет улучшить экологическую ситуацию, снизив загрязнение воздуха и ускорив решение проблемы парникового эффекта.

  4. Эффективность для заводов: этот метод позволит заводам не только сэкономить на замене катализаторов, но и производить более качественное топливо.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать традиционное гидрообессеривание с одним катализатором для очистки тяжелой нефти.
    Последствие: катализатор быстро забивается металлами и асфальтенами, требуя дорогостоящей замены.
    Альтернатива: использование двух катализаторов — один удаляет металлы и асфальтены, второй — серу и азот, что увеличивает срок службы катализатора и повышает качество топлива.

  • Ошибка: игнорировать необходимость инвестиций в новые технологии.
    Последствие: заводу предстоит сталкиваться с увеличением затрат на обслуживание и возможными экологическими санкциями.
    Альтернатива: инвестиции в новые решения, такие как двуступенчатая очистка, обеспечат долгосрочные выгоды и помогут соответствовать экологическим стандартам.

  • Ошибка: не учитывать рост доли тяжелой нефти в добыче.
    Последствие: недостаточная очистка тяжёлой нефти приведет к ухудшению качества топлива и увеличению загрязнения.
    Альтернатива: внедрение новых технологий очистки позволит эффективно работать с тяжелой нефтью и соответствовать ужесточающимся экологическим нормам.

А что если…

А что если именно такая технология будет применяться на всех нефтехимических заводах? Она не только улучшит качество топлива, но и значительно сократит вредное воздействие на окружающую среду, а также обеспечит экономию на обслуживании оборудования. Это может стать важным шагом на пути к устойчивому производству и более чистой энергетике.

Плюсы и минусы

Подход Плюсы Минусы
Традиционный метод с катализатором Доступность и распространенность Высокая стоимость замены катализаторов
Новый метод с двумя катализаторами Повышенная эффективность, увеличение срока службы катализатора Требует первоначальных вложений
Использование тяжёлой нефти Увеличение добычи нефти, потенциально более дешёвое сырьё Экологические проблемы, необходимость усовершенствования очистки

FAQ

Что такое гидрообессеривание нефти?
Это процесс, при котором нефть очищается от серы и других примесей с помощью водорода и катализатора.

Какие преимущества нового метода с двумя катализаторами?
Этот метод увеличивает эффективность очистки до 99%, удлиняет срок службы катализаторов и снижает эксплуатационные расходы.

Какие проблемы решает новая технология?
Она эффективно очищает нефть, снижая выбросы серы и азота, что уменьшает загрязнение и повышает качество топлива.

Мифы и правда

  • Миф: традиционный метод гидрообессеривания — это лучшая практика.
    Правда: метод с двумя катализаторами более эффективен и экономичен в долгосрочной перспективе.

  • Миф: новая технология слишком сложна и дорогая для внедрения.
    Правда: хотя потребуются первоначальные вложения, она позволяет сэкономить на обслуживании и производить более качественное топливо.

  • Миф: очистка нефти не имеет большого значения для экологии.
    Правда: снижение выбросов серы и азота важно для уменьшения загрязнения и предотвращения парникового эффекта.

Исторический контекст

Технология очистки нефти развивалась с начала XX века. Первоначально очистка заключалась в простом удалении механических примесей, но с ростом требований к экологии начали внедряться более сложные методы, такие как гидрообессеривание. В последние десятилетия усилилась необходимость эффективной очистки тяжёлой нефти, которая теперь составляет значительную часть мировой добычи.

Три интересных факта

  1. Применение новых технологий очистки нефти может снизить выбросы углекислого газа и других вредных веществ в несколько раз.

  2. Двуступенчатая очистка может значительно повысить качество топлива, сделав его менее загрязняющим.

  3. Новая технология может стать важным шагом к устойчивой энергетике, снижая вредное воздействие на окружающую среду.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цианобактерия признана перспективным союзником для освоения Луны и Марса — учёные сегодня в 5:10

Клетки сильнее радиации: микроб из пустыни доказал, что жизнь возможна за пределами Земли

Бактерия из земных пустынь сумела пережить открытый космос и может помочь человечеству построить жизнь на Марсе и других планетах.

Читать полностью » Ветеринарная служба Дании подтвердила вспышку свиного бруцеллёза в Хернинге сегодня в 4:44

Бактерия из прошлого ожила: Дания борется с опасной инфекцией на фермах

Спустя четверть века в Дании вновь подтвердили свиной бруцеллёз. Чем грозит вспышка для фермеров и почему болезнь опасна и для людей?

Читать полностью » The Lancet: к 2050 году число случаев рака в мире достигнет 30,5 млн сегодня в 3:20

Рак на марше: к 2050 году болезнь станет бедой миллионов семей

Учёные прогнозируют резкий рост числа случаев рака к 2050 году. Какие факторы влияют на эту тенденцию и что можно сделать уже сегодня?

Читать полностью » Каролинский институт: аспирин снижает риск рецидива рака толстой кишки сегодня в 2:41

Таблетка из домашней аптечки обошла дорогие препараты: открытие в онкологии

Учёные из Швеции обнаружили необычный эффект аспирина при раке толстой кишки. Простое средство может изменить практику онкологии, но не обошлось без рисков.

Читать полностью » Lancet: к 2050 году число смертей от рака достигнет 18,6 млн в год сегодня в 1:15

Рак станет главным убийцей XXI века: к 2050-му смертность вырастет вдвое

К 2050 году прогнозируется почти двукратный рост смертности от рака. Почему цифры так стремительно растут и какие шаги помогут переломить ситуацию?

Читать полностью » Университетский колледж Лондона: впервые замедлено развитие болезни Хантингтона сегодня в 0:15

Болезнь-приговор впервые дала слабину: врачи остановили разрушение мозга

Учёные представили результаты генной терапии, которая может навсегда изменить представление о болезни Гентингтона и дать пациентам шанс на новую жизнь.

Читать полностью » Под Татарским проливом обнаружены древние тоннели вчера в 23:47

Под землёй творится нечто невероятное: уральские пещеры хранят тайны древней цивилизации

В России находят таинственные тоннели и пещеры, связанные с древними легендами. Что скрывают недра Татарского пролива и Урала?

Читать полностью » В Саксонии найдены 310 артефактов общим весом 16 килограммов вчера в 23:24

Невероятная находка в Германии: клад, который хранил секреты древней цивилизации

В Германии найден крупнейший в Верхней Лужице клад бронзового века: 310 артефактов пролежали в земле 2800 лет и сохранили тайны древних ритуалов.

Читать полностью »

Новости
Еда

Жарка замороженных грибов на сковороде сохраняет их питательные свойства
Еда

Шарлотка в аэрогриле сохраняет сочность яблок
Еда

Ленивые голубцы в мультиварке сохраняют традиционный вкус блюда
Туризм

Вековые стены, кареты и кинодекорации: маршрут по Суздалю
Спорт и фитнес

Норвежский комментатор Сальтведт раскритиковал МОК за передачу решений федерациям
Красота и здоровье

Кардиолог Евгений Кокин объяснил, как отличить ишемическую болезнь сердца от других недугов
Садоводство

Самостоятельное удаление ос возможны с соблюдением мер безопасности и защитного снаряжения
Дом

Аренда спецтехники: экономия средств и риски для строительных компаний
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet