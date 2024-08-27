Актер Дмитрий Дюжев сыграет роль американского президента в новом российском сериале

Актер Дмитрий Дюжев сыграет Джо Байдена в новом российском комедийном сериале "Гудбай" режиссера Евгения Невского, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ТНТ.

По задумке режиссера сериала, американский президент Джо Байден (Дмитрий Дюжев) прилетает в Россию узнать, почему их санкции не возымели должного эффекта на РФ. По прибытию Байден теряет документы и устраивается в школу учителем английского языка, чтобы попытаться вернуться домой, тем временем как в США вместо него отправляется российский пенсионер Иваныч.

Дюжев отмечает, что в сериале будет рассказана добрая и смешная история.

Как утверждает креативный продюсер проекта Александр Балдин, сериал "Гудбай" будет выдержан в стиле политической сатиры и станет поводом посмотреть на российско-американские отношения под другим углом: позволит исследовать культурные стереотипы и предубеждения с юмором и без обид.

Премьера комедийного сериала "Гудбай" состоится на телеканале ТНТ.