Актер Дмитрий Дюжев сыграет роль американского президента в новом российском сериале

Актер Дмитрий Дюжев сыграет Джо Байдена в новом российском комедийном сериале "Гудбай" режиссера Евгения Невского, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ТНТ.
По задумке режиссера сериала, американский президент Джо Байден (Дмитрий Дюжев) прилетает в Россию узнать, почему их санкции не возымели должного эффекта на РФ. По прибытию Байден теряет документы и устраивается в школу учителем английского языка, чтобы попытаться вернуться домой, тем временем как в США вместо него отправляется российский пенсионер Иваныч.
Дюжев отмечает, что в сериале будет рассказана добрая и смешная история.
Как утверждает креативный продюсер проекта Александр Балдин, сериал "Гудбай" будет выдержан в стиле политической сатиры и станет поводом посмотреть на российско-американские отношения под другим углом: позволит исследовать культурные стереотипы и предубеждения с юмором и без обид.
Премьера комедийного сериала "Гудбай" состоится на телеканале ТНТ.
Путин и Моди провели переговоры, обсудив ситуацию на Украине и двусторонние отношения
На прошедшем телефонном разговоре президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди была затронута актуальная тема украинской агрессии, двусторонняя повестка дня и перспективы сотрудничества в рамках БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Северокорейские олимпийцы будут подвергнуты «идеологической очистке»
Северокорейские спортсмены, участвовавшие в Олимпиаде в Париже, будут подвержены строгой проверке на предмет возможного «заражения» несоциалистическими настроениями.
Ракова рассказала о планах по развитию киноколледжа Москвы
Ракова: будущее кино в руках молодых талантов, которые обучаются в киноколледже Москвы
Прохор Шаляпин рассказал о цели своего визита во Францию
Прохор Шаляпин выбрал для отдыха пригород Франции, где у него есть неплохие шансы встретить свою любовь.