Duster перестал быть просто внедорожником: новая версия удивила даже фанатов марки
Dacia снова удивила поклонников практичных машин, представив свежую модификацию популярного внедорожника — Duster Pick-Up. Модель сочетает комфорт пассажирского транспорта с возможностями рабочего автомобиля и пока доступна только на внутреннем рынке Румынии.
Новый формат привычного внедорожника
Основа пикапа — стандартный Duster, знакомый многим водителям. При этом производитель сохранил привычные размеры и дизайн, добавив двойную кабину с четырьмя местами. Машина стала более функциональной: она одинаково подходит и для семейных поездок, и для перевозки груза.
Грузовой отсек площадью около одного квадратного метра отличается удобным доступом благодаря откидному заднему борту. Грузоподъёмность — 430 кг, а фиксация вещей обеспечивается боковыми ригелями и четырьмя крепёжными кольцами.
Сравнение: стандартный Duster и Pick-Up
|Параметр
|Duster SUV
|Duster Pick-Up
|Кабина
|5 мест
|4 места
|Тип кузова
|внедорожник
|пикап
|Грузовой отсек
|отсутствует
|1 м²
|Грузоподъёмность
|~450 кг (в багажнике)
|430 кг
|Комплектации
|несколько версий
|Expression, Extreme, Journey
|Привод
|4x2 или 4x4
|mild-hybrid 4x4, hybrid
Таким образом, Pick-Up сохраняет характерные черты Duster, но расширяет его назначение.
Советы шаг за шагом: как выбрать подходящую комплектацию
-
Определите задачи — для перевозки грузов и поездок по бездорожью лучше подойдёт версия mild-hybrid 4x4.
-
Если нужен баланс комфорта и экономичности, стоит обратить внимание на Hybrid 140.
-
Подумайте о функционале: комплектация Journey больше ориентирована на комфорт, а Extreme — на активное использование.
-
При выборе цвета учтите практичность: оттенки Sandstone или Terracotta Brown дольше сохраняют чистый вид.
-
Проверьте набор систем безопасности в каждой версии, чтобы подобрать оптимальный уровень защиты.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: купить внедорожник Duster вместо Pick-Up для работы.
Последствие: ограниченный объём багажника, неудобство при перевозке габаритных грузов.
Альтернатива: выбрать Duster Pick-Up в комплектации Expression.
-
Ошибка: взять пикап без систем помощи при спуске.
Последствие: риск сложных ситуаций на бездорожье.
Альтернатива: комплектация Extreme с расширенным набором ассистентов.
-
Ошибка: игнорировать тип привода.
Последствие: при 4x2 меньше возможностей на сложных дорогах.
Альтернатива: mild-hybrid 130 с системой 4x4.
А что если…
А что если пикапы начнут массово возвращаться в сегмент компактных машин? Duster Pick-Up может стать началом тренда, ведь модель сочетает доступность, функционал и экономичность. Не исключено, что в будущем производитель расширит продажи на европейский рынок.
Плюсы и минусы Duster Pick-Up
|Плюсы
|Минусы
|Универсальность: перевозка пассажиров и груза
|Пока доступен только в Румынии
|Полный набор современных систем безопасности
|Цена выше стандартного Duster
|Надёжный партнёр Renault Group — Romturingia
|Грузоподъёмность ограничена 430 кг
|Гибридные моторы по стандарту Euro 6
|Выбор ограничен двумя вариантами двигателей
|Семь цветов кузова
|Меньше мест, чем в обычном Duster
FAQ
Сколько стоит Duster Pick-Up?
Стартовая цена в Румынии — 25 983 евро без налогов.
Какой двигатель выбрать?
Для города и трассы оптимален Hybrid 140, для бездорожья — mild-hybrid 130 с полным приводом.
Можно ли купить Duster Pick-Up за пределами Румынии?
Пока модель предлагается только на внутреннем рынке, но не исключено расширение продаж.
Мифы и правда
-
Миф: пикапы всегда большие и непрактичные в городе.
Правда: Duster Pick-Up сохраняет компактные размеры и подходит для городских улиц.
-
Миф: гибриды не подходят для грузовых машин.
Правда: mild-hybrid система улучшает тягу и экономит топливо.
-
Миф: пикап небезопасен.
Правда: модель унаследовала все системы безопасности Duster.
3 интересных факта
-
Duster Pick-Up создан в партнёрстве с Romturingia — компанией, специализирующейся на кузовных решениях для коммерческого транспорта.
-
Впервые пикап на базе Duster появился ещё в 2014 году, но тогда был выпущен ограниченным тиражом.
-
Новый Pick-Up соответствует стандарту Euro 6 и рассчитан на европейский рынок, хотя пока продаётся только в Румынии.
Исторический контекст
-
2010 год: старт продаж первого поколения Duster.
-
2013 год: модернизация модели с акцентом на бюджетный внедорожник.
-
2014 год: ограниченный выпуск пикапа Duster.
-
2021 год: появление гибридных технологий в линейке Renault Group.
-
2025 год: официальный релиз Duster Pick-Up для румынского рынка.
