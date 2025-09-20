Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© dacia.co.uk by Dacia UK is licensed under public domain
Опубликована сегодня в 5:22

Duster перестал быть просто внедорожником: новая версия удивила даже фанатов марки

Dacia представила новый Duster Pick-Up на рынке Румынии

Dacia снова удивила поклонников практичных машин, представив свежую модификацию популярного внедорожника — Duster Pick-Up. Модель сочетает комфорт пассажирского транспорта с возможностями рабочего автомобиля и пока доступна только на внутреннем рынке Румынии.

Новый формат привычного внедорожника

Основа пикапа — стандартный Duster, знакомый многим водителям. При этом производитель сохранил привычные размеры и дизайн, добавив двойную кабину с четырьмя местами. Машина стала более функциональной: она одинаково подходит и для семейных поездок, и для перевозки груза.

Грузовой отсек площадью около одного квадратного метра отличается удобным доступом благодаря откидному заднему борту. Грузоподъёмность — 430 кг, а фиксация вещей обеспечивается боковыми ригелями и четырьмя крепёжными кольцами.

Сравнение: стандартный Duster и Pick-Up

Параметр Duster SUV Duster Pick-Up
Кабина 5 мест 4 места
Тип кузова внедорожник пикап
Грузовой отсек отсутствует 1 м²
Грузоподъёмность ~450 кг (в багажнике) 430 кг
Комплектации несколько версий Expression, Extreme, Journey
Привод 4x2 или 4x4 mild-hybrid 4x4, hybrid

Таким образом, Pick-Up сохраняет характерные черты Duster, но расширяет его назначение.

Советы шаг за шагом: как выбрать подходящую комплектацию

  1. Определите задачи — для перевозки грузов и поездок по бездорожью лучше подойдёт версия mild-hybrid 4x4.

  2. Если нужен баланс комфорта и экономичности, стоит обратить внимание на Hybrid 140.

  3. Подумайте о функционале: комплектация Journey больше ориентирована на комфорт, а Extreme — на активное использование.

  4. При выборе цвета учтите практичность: оттенки Sandstone или Terracotta Brown дольше сохраняют чистый вид.

  5. Проверьте набор систем безопасности в каждой версии, чтобы подобрать оптимальный уровень защиты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: купить внедорожник Duster вместо Pick-Up для работы.
    Последствие: ограниченный объём багажника, неудобство при перевозке габаритных грузов.
    Альтернатива: выбрать Duster Pick-Up в комплектации Expression.

  • Ошибка: взять пикап без систем помощи при спуске.
    Последствие: риск сложных ситуаций на бездорожье.
    Альтернатива: комплектация Extreme с расширенным набором ассистентов.

  • Ошибка: игнорировать тип привода.
    Последствие: при 4x2 меньше возможностей на сложных дорогах.
    Альтернатива: mild-hybrid 130 с системой 4x4.

А что если…

А что если пикапы начнут массово возвращаться в сегмент компактных машин? Duster Pick-Up может стать началом тренда, ведь модель сочетает доступность, функционал и экономичность. Не исключено, что в будущем производитель расширит продажи на европейский рынок.

Плюсы и минусы Duster Pick-Up

Плюсы Минусы
Универсальность: перевозка пассажиров и груза Пока доступен только в Румынии
Полный набор современных систем безопасности Цена выше стандартного Duster
Надёжный партнёр Renault Group — Romturingia Грузоподъёмность ограничена 430 кг
Гибридные моторы по стандарту Euro 6 Выбор ограничен двумя вариантами двигателей
Семь цветов кузова Меньше мест, чем в обычном Duster

FAQ

Сколько стоит Duster Pick-Up?
Стартовая цена в Румынии — 25 983 евро без налогов.

Какой двигатель выбрать?
Для города и трассы оптимален Hybrid 140, для бездорожья — mild-hybrid 130 с полным приводом.

Можно ли купить Duster Pick-Up за пределами Румынии?
Пока модель предлагается только на внутреннем рынке, но не исключено расширение продаж.

Мифы и правда

  • Миф: пикапы всегда большие и непрактичные в городе.
    Правда: Duster Pick-Up сохраняет компактные размеры и подходит для городских улиц.

  • Миф: гибриды не подходят для грузовых машин.
    Правда: mild-hybrid система улучшает тягу и экономит топливо.

  • Миф: пикап небезопасен.
    Правда: модель унаследовала все системы безопасности Duster.

3 интересных факта

  1. Duster Pick-Up создан в партнёрстве с Romturingia — компанией, специализирующейся на кузовных решениях для коммерческого транспорта.

  2. Впервые пикап на базе Duster появился ещё в 2014 году, но тогда был выпущен ограниченным тиражом.

  3. Новый Pick-Up соответствует стандарту Euro 6 и рассчитан на европейский рынок, хотя пока продаётся только в Румынии.

Исторический контекст

  • 2010 год: старт продаж первого поколения Duster.

  • 2013 год: модернизация модели с акцентом на бюджетный внедорожник.

  • 2014 год: ограниченный выпуск пикапа Duster.

  • 2021 год: появление гибридных технологий в линейке Renault Group.

  • 2025 год: официальный релиз Duster Pick-Up для румынского рынка.

