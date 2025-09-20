Duster перестал быть просто внедорожником: новая версия удивила даже фанатов марки

Dacia снова удивила поклонников практичных машин, представив свежую модификацию популярного внедорожника — Duster Pick-Up. Модель сочетает комфорт пассажирского транспорта с возможностями рабочего автомобиля и пока доступна только на внутреннем рынке Румынии.

Новый формат привычного внедорожника

Основа пикапа — стандартный Duster, знакомый многим водителям. При этом производитель сохранил привычные размеры и дизайн, добавив двойную кабину с четырьмя местами. Машина стала более функциональной: она одинаково подходит и для семейных поездок, и для перевозки груза.

Грузовой отсек площадью около одного квадратного метра отличается удобным доступом благодаря откидному заднему борту. Грузоподъёмность — 430 кг, а фиксация вещей обеспечивается боковыми ригелями и четырьмя крепёжными кольцами.

Сравнение: стандартный Duster и Pick-Up

Параметр Duster SUV Duster Pick-Up Кабина 5 мест 4 места Тип кузова внедорожник пикап Грузовой отсек отсутствует 1 м² Грузоподъёмность ~450 кг (в багажнике) 430 кг Комплектации несколько версий Expression, Extreme, Journey Привод 4x2 или 4x4 mild-hybrid 4x4, hybrid

Таким образом, Pick-Up сохраняет характерные черты Duster, но расширяет его назначение.

Советы шаг за шагом: как выбрать подходящую комплектацию

Определите задачи — для перевозки грузов и поездок по бездорожью лучше подойдёт версия mild-hybrid 4x4. Если нужен баланс комфорта и экономичности, стоит обратить внимание на Hybrid 140. Подумайте о функционале: комплектация Journey больше ориентирована на комфорт, а Extreme — на активное использование. При выборе цвета учтите практичность: оттенки Sandstone или Terracotta Brown дольше сохраняют чистый вид. Проверьте набор систем безопасности в каждой версии, чтобы подобрать оптимальный уровень защиты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: купить внедорожник Duster вместо Pick-Up для работы.

Последствие: ограниченный объём багажника, неудобство при перевозке габаритных грузов.

Альтернатива: выбрать Duster Pick-Up в комплектации Expression.

Ошибка: взять пикап без систем помощи при спуске.

Последствие: риск сложных ситуаций на бездорожье.

Альтернатива: комплектация Extreme с расширенным набором ассистентов.

Ошибка: игнорировать тип привода.

Последствие: при 4x2 меньше возможностей на сложных дорогах.

Альтернатива: mild-hybrid 130 с системой 4x4.

А что если…

А что если пикапы начнут массово возвращаться в сегмент компактных машин? Duster Pick-Up может стать началом тренда, ведь модель сочетает доступность, функционал и экономичность. Не исключено, что в будущем производитель расширит продажи на европейский рынок.

Плюсы и минусы Duster Pick-Up

Плюсы Минусы Универсальность: перевозка пассажиров и груза Пока доступен только в Румынии Полный набор современных систем безопасности Цена выше стандартного Duster Надёжный партнёр Renault Group — Romturingia Грузоподъёмность ограничена 430 кг Гибридные моторы по стандарту Euro 6 Выбор ограничен двумя вариантами двигателей Семь цветов кузова Меньше мест, чем в обычном Duster

FAQ

Сколько стоит Duster Pick-Up?

Стартовая цена в Румынии — 25 983 евро без налогов.

Какой двигатель выбрать?

Для города и трассы оптимален Hybrid 140, для бездорожья — mild-hybrid 130 с полным приводом.

Можно ли купить Duster Pick-Up за пределами Румынии?

Пока модель предлагается только на внутреннем рынке, но не исключено расширение продаж.

Мифы и правда

Миф: пикапы всегда большие и непрактичные в городе.

Правда: Duster Pick-Up сохраняет компактные размеры и подходит для городских улиц.

Миф: гибриды не подходят для грузовых машин.

Правда: mild-hybrid система улучшает тягу и экономит топливо.

Миф: пикап небезопасен.

Правда: модель унаследовала все системы безопасности Duster.

3 интересных факта

Duster Pick-Up создан в партнёрстве с Romturingia — компанией, специализирующейся на кузовных решениях для коммерческого транспорта. Впервые пикап на базе Duster появился ещё в 2014 году, но тогда был выпущен ограниченным тиражом. Новый Pick-Up соответствует стандарту Euro 6 и рассчитан на европейский рынок, хотя пока продаётся только в Румынии.

Исторический контекст