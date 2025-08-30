Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:47

Шторы без пыли: материалы, которые облегчают жизнь

Лучшие материалы для штор с антистатическим эффектом

Любая ткань в доме работает как фильтр. Но от материала зависит, сколько пыли осядет на поверхности. Натуральные волокна с рыхлой структурой (лён, хлопок, шерсть) собирают её больше. А современные ткани с плотным плетением и антистатической пропиткой остаются чище дольше.

Материалы, которые меньше пылятся

1. Полиэстер и его смеси
Современные синтетические ткани почти не притягивают пыль благодаря гладкой структуре и антистатическим свойствам. Их легко стирать, и они быстро сохнут.

2. Вискоза с полиэстером
Даёт мягкий вид натуральной ткани, но сохраняет антистатичность и простоту ухода.

3. Микрофибра
Очень плотное плетение не позволяет пыли глубоко проникать внутрь. Такие шторы достаточно периодически встряхивать или проходить пылесосом.

4. Атлас и сатин
Гладкая поверхность делает ткань менее "липкой" для частиц. Они долго остаются чистыми и хорошо смотрятся в интерьере.

5. Специальные ткани с пропиткой
Многие современные производители предлагают материалы с антистатической обработкой — они отталкивают пыль и меньше электризуются.

Чего лучше избегать

Льняные и хлопковые шторы красивы, но быстро собирают пыль. Особенно это заметно на тюле и светлых тканях. Такие материалы требуют более частой стирки.

Как ухаживать за шторами

Даже ткани с антистатическим эффектом нуждаются в уходе:

  • раз в неделю проходить пылесосом с насадкой-щёткой,
  • встряхивать при проветривании,
  • стирать каждые 6-8 месяцев (для синтетики этого достаточно).

Чистота без лишних усилий

Выбор ткани влияет не только на эстетику, но и на чистоту воздуха в доме. Правильно подобранные материалы позволяют дышать легче и меньше времени тратить на уход.

