Ваша кровать — рай для паразитов: где живут клещи, и как их не пускать в дом

Тысячи пылевых клещей могут жить в каждом грамме пыли, и вы даже не подозреваете об этом. Эти микроскопические паразиты незаметны глазу, но их влияние на здоровье может быть крайне серьезным. Пылевые клещи — одна из самых распространенных причин хронических аллергий, дерматитов и даже бронхиальной астмы.

Кто такие пылевые клещи и почему они опасны?

Пылевые клещи — микроскопические паразиты (до 0,5 мм), обитающие в домашней пыли. Они не кусают человека, однако их фекалии и сброшенные частички тела содержат сильные аллергены, вызывающие воспаления дыхательных путей и кожные реакции.

По данным врачей, аллергия на пылевых клещей может проявляться:

в любое время года;

сопровождаться насморком, зудом, кашлем;

перерасти в бронхиальную астму при отсутствии лечения.

"Пылевые клещи есть в каждом доме. Вопрос не в том, есть ли они, а в том — сколько их", — объясняет врач-эндокринолог и меддиректор Clean Clinic Константин Овсянников.

Где обитают клещи?

Клещи питаются отмершими частичками кожи, а потому селятся там, где человек проводит много времени. Их можно найти:

в постельном белье, матрасах и подушках;

в мягкой мебели, коврах и шторах;

в старых книгах;

в расческах и мочалках;

в складках полотенец и одежды;

в мешках пылесоса и даже зубных щетках.

При температуре около 24-25 °C и влажности выше 55% создаются идеальные условия для размножения паразитов.

Симптомы аллергии на пылевых клещей

Не каждый человек чувствует присутствие клещей, но для аллергиков это может быть настоящим испытанием:

Частые симптомы:

першение в горле;

заложенность носа;

зуд и чихание;

кашель;

слезотечение.

Редкие, но опасные признаки:

головная боль;

бессонница;

тошнота и рвота;

раздражение на коже.

Особенно уязвимы младенцы. Родителям стоит насторожиться, если у ребенка появляются пятна, волдыри на коже головы, сыпь или необъяснимая раздражительность.

Как бороться с пылевыми клещами?

Чтобы избавиться от клещей, недостаточно просто навести порядок. Важно устранить условия, в которых паразиты чувствуют себя комфортно:

Контроль температуры и влажности:

Поддерживайте температуру ниже 24°C.

Уровень влажности — не выше 50-55%.

Гигиена и уборка:

Регулярная влажная уборка и проветривание.

Используйте противоклещевые пылесосы с УФ-обработкой.

Меняйте и стирайте постельное белье не реже одного раза в неделю.

Применяйте режим "антиаллергия" в стиральной машине.

Убирайте книги в закрытые шкафы, сокращайте текстиль в интерьере.

"Стирать постель лучше при высокой температуре, а после — прогладить или просушить в сушильной машине. Это помогает уничтожить клещей", — советуют врачи.

Что делать при аллергии?

Не занимайтесь самолечением. Препараты могут смазать картину болезни.

Обратитесь к аллергологу. Только специалист подберет корректную терапию.

При первых симптомах можно принять антигистаминное — строго по инструкции.

Обеспечьте чистоту в доме. Генеральная уборка — обязательна.

Другие виды клещей в доме

Помимо пылевых, встречаются и другие клещи: