Пылевые клещи
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:52

Ваша кровать — рай для паразитов: где живут клещи, и как их не пускать в дом

Как защитить дом от пылевых клещей: температура, влажность и уборка

Тысячи пылевых клещей могут жить в каждом грамме пыли, и вы даже не подозреваете об этом. Эти микроскопические паразиты незаметны глазу, но их влияние на здоровье может быть крайне серьезным. Пылевые клещи — одна из самых распространенных причин хронических аллергий, дерматитов и даже бронхиальной астмы.

Кто такие пылевые клещи и почему они опасны?

Пылевые клещи — микроскопические паразиты (до 0,5 мм), обитающие в домашней пыли. Они не кусают человека, однако их фекалии и сброшенные частички тела содержат сильные аллергены, вызывающие воспаления дыхательных путей и кожные реакции.

По данным врачей, аллергия на пылевых клещей может проявляться:

в любое время года;
сопровождаться насморком, зудом, кашлем;
перерасти в бронхиальную астму при отсутствии лечения.

"Пылевые клещи есть в каждом доме. Вопрос не в том, есть ли они, а в том — сколько их", — объясняет врач-эндокринолог и меддиректор Clean Clinic Константин Овсянников.

Где обитают клещи?

Клещи питаются отмершими частичками кожи, а потому селятся там, где человек проводит много времени. Их можно найти:

  • в постельном белье, матрасах и подушках;
  • в мягкой мебели, коврах и шторах;
  • в старых книгах;
  • в расческах и мочалках;
  • в складках полотенец и одежды;
  • в мешках пылесоса и даже зубных щетках.

При температуре около 24-25 °C и влажности выше 55% создаются идеальные условия для размножения паразитов.

Симптомы аллергии на пылевых клещей

Не каждый человек чувствует присутствие клещей, но для аллергиков это может быть настоящим испытанием:

Частые симптомы:

  • першение в горле;
  • заложенность носа;
  • зуд и чихание;
  • кашель;
  • слезотечение.

Редкие, но опасные признаки:

  • головная боль;
  • бессонница;
  • тошнота и рвота;
  • раздражение на коже.

Особенно уязвимы младенцы. Родителям стоит насторожиться, если у ребенка появляются пятна, волдыри на коже головы, сыпь или необъяснимая раздражительность.

Как бороться с пылевыми клещами?

Чтобы избавиться от клещей, недостаточно просто навести порядок. Важно устранить условия, в которых паразиты чувствуют себя комфортно:

Контроль температуры и влажности:

  • Поддерживайте температуру ниже 24°C.
  • Уровень влажности — не выше 50-55%.

Гигиена и уборка:

  • Регулярная влажная уборка и проветривание.
  • Используйте противоклещевые пылесосы с УФ-обработкой.
  • Меняйте и стирайте постельное белье не реже одного раза в неделю.
  • Применяйте режим "антиаллергия" в стиральной машине.
  • Убирайте книги в закрытые шкафы, сокращайте текстиль в интерьере.

"Стирать постель лучше при высокой температуре, а после — прогладить или просушить в сушильной машине. Это помогает уничтожить клещей", — советуют врачи.

Что делать при аллергии?

  • Не занимайтесь самолечением. Препараты могут смазать картину болезни.
  • Обратитесь к аллергологу. Только специалист подберет корректную терапию.
  • При первых симптомах можно принять антигистаминное — строго по инструкции.
  • Обеспечьте чистоту в доме. Генеральная уборка — обязательна.

Другие виды клещей в доме

Помимо пылевых, встречаются и другие клещи:

  • Чесоточные — вызывают чесотку;
  • Волосатые — живут в продуктах при температуре выше +25°C;
  • Куриные — могут попасть в дом вместе с яйцами;
  • Крысиные — встречаются в сельских домах и подвалах.

