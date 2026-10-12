Невидимые сожители в вашей постели: простая ошибка при стирке помогает паразитам выживать

Домашние пылевые клещи провоцируют серьезные аллергические реакции у людей с чувствительной кожей, а их основной средой обитания становится постельное белье и мягкая мебель, пояснила домохозяйка, блогер и эксперт Марина Жукова. Специально для NewsInfo.Ru специалист рассказала, как правильно дезинфицировать текстиль и поверхности в доме, чтобы нейтрализовать опасных паразитов и продукты их жизнедеятельности.

Основную опасность представляют не только сами микроскопические организмы, но также их яйца и экскременты. Благоприятную среду для их размножения создают частицы ороговевшей человеческой кожи, которые ежедневно скапливаются в волокнах тканей. Для эффективной борьбы с вредителями эксперт рекомендует соблюдать температурный режим стирки. Взрослые особи погибают уже при 40 градусах, однако для уничтожения личинок требуется более интенсивное воздействие.

"Пылевые клещи погибают при 40 градусах, а их яйца — только при 60. Поэтому постельное бельё, пижамы и нижнее бельё рекомендуется стирать при температуре 60 градусов", — отметила Жукова.

Специалист добавила, что при стирке хлопковых изделий полезно использовать профессиональные дезинфицирующие средства или кислородные отбеливатели. В период вирусных заболеваний качественный антисептик для белья поможет дополнительно обезопасить домочадцев. При этом важно помнить, что на текстиле часто скапливаются пот и кожное сало, из-за чего подушки желтеют и требуют регулярного ухода.

Помимо стирки, важную роль играет обработка матрасов и ковровых покрытий. Эксперт советует сначала тщательно пылесосить поверхности, а затем использовать антисептики, например, хлоргексидин или специальные дезинфицирующие спреи. Своевременная чистка ковров значительно снижает концентрацию аллергенов в жилом помещении. Также стоит учитывать, что любое влажное пятно на матрасе может стать инкубатором для бактерий, поэтому после обработки изделию нужно дать полностью высохнуть.

"Летом одеяла и подушки можно выносить на солнце — клещи погибают. Зимой их можно выносить на мороз: при низкой температуре они гарантированно погибают. Поэтому полезно периодически, например в конце недели, выносить одеяло и подушки на мороз, а постельное бельё отправлять в стирку", — заключила Жукова.

Проверено экспертом: консультант по уборке и уходом за домом (клинер-менеджер) Татьяна Костина

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