Антипылевые сетки и коврики: мелочи, которые заменяют лишние часы уборки

Полностью избавиться от пыли невозможно. Но уменьшить её количество и упростить уборку — реально. Для этого важно сочетать профилактику и правильные методы очистки.

Почему пыль появляется снова и снова

"Пыль попадает в квартиру через окна, двери, оседает на вещах и мебели. Домашние животные только усугубляют проблему — шерсть и частицы разносятся по всей квартире", — объясняет директор производственного департамента сети химчисток "Диана" Елена Кулакова.

Профилактика: меньше пыли — меньше уборк

Антипылевые сетки на окна — плотнее обычных москитных и задерживают уличную пыль.

Очистители воздуха с фильтрами задерживают микрочастицы.

Увлажнители воздуха помогают поддерживать оптимальную влажность (40-60%), что снижает статическое электричество.

Фильтры вентиляции (бризеры, приточно-вытяжные системы) эффективны, но удобнее устанавливать их во время ремонта.

Придверные коврики задерживают уличную грязь ещё до прихожей.

Натуральные ткани вместо синтетики уменьшают накопление пыли на мебели.

Организация хранения: вещи в шкафах лучше держать в закрытых контейнерах.

Ковры без ворса — меньше собирают грязь и проще в уходе.

Уход за питомцами: регулярное вычёсывание и гигиена снижают количество шерсти.

Влажная уборка

Убирать стоит сверху вниз: сначала люстры и карнизы, потом мебель и пол. Не забывайте про "невидимые" зоны — шкафы, антресоли, плафоны.

Чем убирать пыль

Микрофибра с коротким ворсом — лучший вариант: собирает грязь с первого раза.

Хлопковые салфетки тоже справляются хорошо.

Одноразовые тряпки в рулоне и пипидастры лишь разносят пыль.

Влажные салфетки удобны для экспресс-уборки, но их маленький размер усложняет процесс.

"Главное — не размазывать пыль по поверхности, а именно собирать её. Поэтому микрофибра здесь вне конкуренции", — отмечает эксперт.

Химические и домашние средства

Антистатические спреи и полироли помогают поверхности дольше оставаться чистыми.

Средство всегда наносится на тряпку, а не прямо на мебель.

Домашний вариант: кондиционер для белья, разведённый с водой (1:4), перелить в пульверизатор. Но важно не переборщить: слишком концентрированный раствор сделает поверхность липкой.

Итог

Регулярная влажная уборка в сочетании с профилактикой позволит сократить количество пыли и наполнить дом свежестью. Полностью избавиться от неё невозможно, но поддерживать комфортный микроклимат — вполне реально.