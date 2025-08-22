Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Уборка квартиры
Уборка квартиры
© commons.wikimedia.org by BEtech4856 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:20

Места, где пыль может скрывать тяжёлые металлы и бактерии

Советы по удалению пыли из труднодоступных мест и предотвращению её накопления

Пыль — не просто неприятный налёт на мебели, это источник множества токсичных веществ, которые могут отравлять воздух в вашем доме. Маленькие пылевые "поглотители" есть в каждом углу, и зачастую мы не обращаем на них внимание, хотя они могут содержать тяжелые металлы и другие вредные вещества. Чтобы защитить себя и своих близких, важно регулярно проверять эти зоны.

1. Верхние полки и забытые вещи

Шкафы, антресоли, дальние уголки гардероба — вот где пыль скапливается особенно быстро. Вещи, которые мы редко используем, служат отличными пылесборниками, а со временем органика в пыли разлагается, выделяя неприятные запахи и токсины. Особенно подвержены загрязнению старые книги, коробки с одеждой и декоративные элементы.

Что делать:

  • Протирайте шкафы и верхние полки влажной тряпкой хотя бы раз в три месяца.
  • Храните редко используемые вещи в закрытых коробках.
  • Регулярно проводите ревизию и избавляйтесь от ненужных предметов.

2. Пространства за мебелью

За шкафами, тумбами и под мебелью накапливается много пыли, которую мы часто не замечаем. Особенно если мебель не двигается годами, как, например, фортепиано.

Что делать:

Раз в полгода отодвигайте мебель от стен и протирайте поверхности.

3. Фильтры пылесосов и очистителей воздуха

HEPA-фильтры часто становятся вторыми мусорными ведрами, так как влажная среда внутри фильтра способствует размножению клещей и плесени. При использовании пылесоса все эти вредные вещества могут разлетаться по дому.

Что делать:

  • Меняйте или мойте фильтры каждый 1-2 месяца.
  • Используйте пылесос с аквафильтром или моющейся системой.
  • Не допускайте переполнения мешка в пылесосе.

4. Вентиляционные решётки и батареи

Воздуховоды и радиаторы — отличные магистрали для пыли, которая затем разносится по всему дому. Особенно много пыли скапливается за батареями и под подоконниками.

Что делать:

  • Протирать решётки раз в месяц.
  • Использовать щётки для труднодоступных мест.
  • Установить мелкоячеистые сетки на вентиляционные отверстия.

5. Мягкая мебель и ковры

Диваны, кресла и ковры — главные пылесборники. В то же время они помогают снизить концентрацию пыли в воздухе. Однако без правильного ухода пыль может накапливаться в глубине ворса, особенно если у вас есть домашние животные или аллергики.

Что делать:

  • Регулярно чистите мебель пароочистителем (раз в полгода).
  • Используйте ковры с коротким ворсом.
  • При необходимости обращайтесь к профессионалам для глубокой чистки мебели и ковров.

6. Матрасы и постельные принадлежности

Матрасы и подушки — идеальные места для накопления пыли и пылевых клещей. Двуспальный матрас может собирать до 3 кг пыли в год, что может быть опасно для здоровья, особенно для людей, страдающих аллергией.

Что делать:

  • Раз в 3 месяца чистите матрас с помощью пылесоса или выбивайте его.
  • Стирать постельное бельё следует при температуре 60 °C.
  • Меняйте подушки каждые 2-3 года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Умный свет без ремонта: как настроить лампочки и ленты за 20 минут сегодня в 11:52

Свет живёт своей жизнью: как я сделал умное освещение без ремонта

Умное освещение не требует ремонта и электриков. Делюсь опытом: как за 20 минут настроить лампы, ленты и датчики под рутину семьи.

Читать полностью » Как правильно настроить расписание робота-пылесоса для семьи с детьми сегодня в 10:50

Удобное расписание уборки: как совместить работу робота и семейный график

Робот-пылесос может работать «сам», если правильно настроить расписание. Рассказываю, как подстроить уборку под семью и сон ребёнка.

Читать полностью » ТОП-7 привычек, которые помогают продлить срок службы робота-пылесоса сегодня в 9:48

7 привычек, которые превращают робота-пылесоса в долгожителя

Робот-пылесос может служить не пару лет, а в два раза дольше. Делюсь 7 простыми привычками, которые реально продлевают срок службы и экономят деньги.

Читать полностью » Сколько времени на уборке действительно экономит робот-пылесос за неделю: мой расчёт сегодня в 8:44

Вернул полтора часа в неделю: мой честный отчёт по роботу-пылесосу

Реальная математика недели с роботом-пылесосом: сколько минут уходило на уборку до покупки и сколько стало после, где экономия, а где скрытые затраты.

Читать полностью » ТОП-5 ошибок, которые совершают владельцы роботов-пылесосов сегодня в 7:34

Эти ошибки делают робота-пылесоса бесполезным помощником

robot_vacuum_mistakes

Читать полностью » Квартиры, в которых робот-пылесос работает максимально эффективно сегодня в 6:32

Почему в одних квартирах робот - спасение, а в других - разочарование

Робот-пылесос — не универсальное решение. Рассказываем, в каких квартирах он работает идеально, а где лучше выбрать обычный пылесос.

Читать полностью » Личный опыт: как мы адаптировались к работе робота-пылесоса дома сегодня в 5:30

Первую неделю мы жили по его правилам: опыт с роботом-пылесосом

Робот-пылесос оказался умнее, чем я думал. Первая неделя — это адаптация: от сбора обуви до зон «no-go». Как 10 минут подготовки экономят часы уборки.

Читать полностью » Как навести порядок в документах: советы по хранению и систематизации сегодня в 4:12

Почему документы исчезают в самый неподходящий момент

Хаос в бумагах — частая причина стресса. Рассказываем, как организовать хранение документов так, чтобы СНИЛС и паспорт всегда были под рукой, а поиск нужной бумаги занимал не больше минуты.

Читать полностью »

Новости
Еда

Маринованные помидоры с виноградом сохраняют вкус и аромат до следующего урожая
Садоводство

Агрономы объяснили, как подготовить почву и семена для выращивания моркови
Питомцы

В Лос-Анджелесе спасли 5-метрового питона, выброшенного в мусорный контейнер
Спорт и фитнес

Причины метеоризма во время йоги назвала физиотерапевт Рэйчел Гелман
Дом

Как нельзя чистить холодильник — опасные компоненты по данным эксперта
ЮФО

В Крыму начался сбор нектаринов
Наука и технологии

Учёные исследуют влияние невесомости на восприятие тела астронавтов
Дом

Приёмы оформления кровати в интерьере спальни — рекомендации эксперта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru