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Советы, как очистить насадку для душа от налёта
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Будет снова блестеть: как очистить насадку душа от налёта

Советы, как очистить насадку для душа от налёта

Смесь уксуса и воды в соотношении 1:1 является наиболее эффективным чистящим решением для очистки душевых лейок. Кислота эффективно удаляет налет, отложения и другие загрязнения, которые накапливаются со временем.

Пропустите струю водопроводной воды через душевую лейку, чтобы тщательно промыть ее изнутри. Наденьте перчатки и очистите лейку мягкой старой зубной щеткой и уксусом. Удалите отложения из отверстий зубочисткой.

Какую душевую лейку лучше выбрать

Лейки различаются по размеру, стилю и типу переключателя: это может быть чекбокс или кнопка. Сантехнические компании выпускают разные варианты леек, например, для поддержания тонуса кожи и даже похудения.

Более качественный и надежный вариант — изделия из металла. Чаще всего используется нержавеющая сталь. Она устойчив к коррозии, повреждениям и появлению бактерий, распространяемых водной средой.

Недостатком материала является то, что насадка тяжелая и может повредить акриловую ванну при падении.

Фото: commons.wikimedia.org/Lavanda Green (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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