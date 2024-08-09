Будет снова блестеть: как очистить насадку душа от налёта

Смесь уксуса и воды в соотношении 1:1 является наиболее эффективным чистящим решением для очистки душевых лейок. Кислота эффективно удаляет налет, отложения и другие загрязнения, которые накапливаются со временем.
Пропустите струю водопроводной воды через душевую лейку, чтобы тщательно промыть ее изнутри. Наденьте перчатки и очистите лейку мягкой старой зубной щеткой и уксусом. Удалите отложения из отверстий зубочисткой.
Какую душевую лейку лучше выбрать
Лейки различаются по размеру, стилю и типу переключателя: это может быть чекбокс или кнопка. Сантехнические компании выпускают разные варианты леек, например, для поддержания тонуса кожи и даже похудения.
Более качественный и надежный вариант — изделия из металла. Чаще всего используется нержавеющая сталь. Она устойчив к коррозии, повреждениям и появлению бактерий, распространяемых водной средой.
Недостатком материала является то, что насадка тяжелая и может повредить акриловую ванну при падении.
Фото: commons.wikimedia.org/Lavanda Green (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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