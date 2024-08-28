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Французские СМИ сообщают об освобождении Павла Дурова
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BFMTV: Дуров освобожден из зала суда

Французские СМИ сообщают об освобождении Павла Дурова

Французское СМИ BFMTV сообщает об освобождении Павла Дурова из зала суда, куда ранее его доставили правоохранительные органы Франции.

Фото: www. flickr. com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)﻿

Мир

Политолог Алексей Мартынов: у оппозиции нет шансов обойти Майю Санду на выборах президента Молдовы 2024

Политолог Алексей Мартынов: у оппозиции нет шансов обойти Майю Санду на выборах президента Молдовы 2024

Президент Молдавии Майя Санду может проиграть выборы в ноябре 2024 года лидеру оппозиционной Партии социалистов Игорю Додону. Политолог Алексей Мартынов прокомментировал для NewsInfo. ru возможность оппозиции выиграть на предстоящих выборах.

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Мужчина попал в больницу после нападения осиного роя

Мужчина попал в больницу после нападения осиного роя

Как сообщает газета Mirror, на британца Эндрю Пауэлла напал осиный рой в поле. Пауэлл полагает, что насекомых потревожил фермер, который ранее собирал в поле урожай, и мужчина просто попался осам «под руку».

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Общество

В России запущен первый беспилотный поезд

В России запущен первый беспилотный поезд "Ласточка" на МЦК

На Московском центральном кольце РЖД представила первый в стране беспилотный поезд под названием "Ласточка".

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В Мытищах следователи обнаружили квартиру с 200 фаллоимитаторами с наркотиками

В Мытищах следователи обнаружили квартиру с 200 фаллоимитаторами с наркотиками

27 августа в подмосковных Химках сотрудники правоохранительных органов провели обыск в одной из квартир. В ходе обыска было обнаружено около 200 фаллоимитаторов, внутри которых находилось неизвестное вещество.

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