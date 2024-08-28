BFMTV: Дуров освобожден из зала суда

Французское СМИ BFMTV сообщает об освобождении Павла Дурова из зала суда, куда ранее его доставили правоохранительные органы Франции.
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Политолог Алексей Мартынов: у оппозиции нет шансов обойти Майю Санду на выборах президента Молдовы 2024
Президент Молдавии Майя Санду может проиграть выборы в ноябре 2024 года лидеру оппозиционной Партии социалистов Игорю Додону. Политолог Алексей Мартынов прокомментировал для NewsInfo. ru возможность оппозиции выиграть на предстоящих выборах.
Мужчина попал в больницу после нападения осиного роя
Как сообщает газета Mirror, на британца Эндрю Пауэлла напал осиный рой в поле. Пауэлл полагает, что насекомых потревожил фермер, который ранее собирал в поле урожай, и мужчина просто попался осам «под руку».
В России запущен первый беспилотный поезд "Ласточка" на МЦК
На Московском центральном кольце РЖД представила первый в стране беспилотный поезд под названием "Ласточка".
В Мытищах следователи обнаружили квартиру с 200 фаллоимитаторами с наркотиками
27 августа в подмосковных Химках сотрудники правоохранительных органов провели обыск в одной из квартир. В ходе обыска было обнаружено около 200 фаллоимитаторов, внутри которых находилось неизвестное вещество.