Дуров договорился о внесении залога частями, но доступ к материалам дела ему уже предоставили

Павел Дуров, основатель Telegram, который ранее был задержан и освобождён под залог во Франции, планирует внести залог в размере 5 миллионов евро в несколько этапов. Об этом сообщили в прокуратуре Парижа.

Залог будет вноситься частями, однако сумма уже внесённых средств пока не разглашается. После предъявления Павлу Дурову обвинений следствие продолжается. Ему предоставили доступ к материалам дела, и он имеет возможность представить любые необходимые доказательства.

Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Париж-Ле-Бурже. Это событие вызвало критику со стороны общественности во многих странах.

Французские власти предъявили Дурову обвинения по десяти статьям, включая соучастие в управлении онлайн-платформой с целью совершения незаконных финансовых операций организованной группой. За это ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

28 августа Дуров был освобождён под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать Францию, а также необходимо регулярно являться в полицию.

Фото: From Wikimedia Commons/ Сергей Пятаков (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)