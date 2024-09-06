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Спутница Дурова впервые высказалась после его ареста во Франции
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Ассистентка Дурова Юлия Вавилова сделала первое заявление после ареста основателя Telegram во Франции

Спутница Дурова впервые высказалась после его ареста во Франции

Ассистент основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова впервые высказалась публично после его ареста во Франции. Она выразила благодарность всем за поддержку и указала на распространение ложной информации, которую намерена обсуждать позже.

"Дорогие друзья! Приятно сообщить вам, что все в порядке", — написала Вавилова в своем Telegram-канале. Она поблагодарила всех за предоставленную поддержку и упомянула о присутствии ложной информации в общественном пространстве, с которой планирует разобраться позже.

Павел Дуров был арестован 24 августа в Париже. Власти подозревают его в серьезных преступлениях. Суд запретил ему покидать Францию в течение шести месяцев. Он был отпущен под залог в 5 миллионов евро.

Фото: Freepik.com

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