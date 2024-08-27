Темница пред столицей: Дурова держат в тюрьме под Парижем

Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, предположительно находится в заключении в Национальном бюро по борьбе с мошенничеством, расположенном в пригороде Парижа.

Об этом сообщают источники РИА Новости во французской столице, отмечая, что после его задержания власти Франции воздерживаются от публикации информации о его местонахождении.

Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Прокуратура Парижа позже подтвердила, что он был помещен под стражу для допроса в рамках расследования, начатого 8 июля, связанного с подозрениями в 12 преступлениях, в том числе в укрывательстве данных о незаконной деятельности в интернете.

Французские власти также подозревают его в нежелании сотрудничать с правоохранительными органами, предъявлявшими законные требования к мессенджеру Telegram.

На данный момент срок его предварительного задержания был продлен до максимально допустимых 96 часов, которые истекают в среду вечером. По истечении этого срока Дурову должны либо предъявить официальные обвинения, если будут найдены достаточные доказательства, либо освободить его. Однако, по словам представителей суда Парижа, точная дата заседания по этому вопросу пока неизвестна.

Французские прокуроры рассматривают возможность предъявления Дурову обвинений, связанных с его предполагаемым соучастием в преступлениях, таких как распространение детской порнографии и торговля наркотиками. Если обвинения будут доказаны, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Задержание Дурова вызвало волну критики в разных странах, что вынудило президента Франции Эммануэля Макрона выступить с разъяснениями. Он заверил, что арест Дурова не является политически мотивированным решением и что окончательное решение будет принимать суд.

Между тем, Министерство иностранных дел России направило ноту с требованием предоставить доступ к бизнесмену. Однако Париж считает основным гражданством Дурова французское, поскольку он имеет паспорта нескольких стран, включая Францию, Россию, ОАЭ и Сент-Китс и Невис. МИД ОАЭ также обратился к французским властям с просьбой предоставить необходимые консульские услуги.

Фото: www. flickr. com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)﻿