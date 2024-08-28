Возможна опасность: Рядом с парижским судом найден рюкзак, в котором может быть взрывное устройство

Корреспондент SHOT сообщает, что у здания парижского суда во время слушания дела Павла Дурова был обнаружен подозрительный рюкзак. Французские правоохранительные органы начали осмотр бесхозного багажа, чтобы убедиться, что он не представляет угрозы.
Ранее стало известно, что генеральный директор Telegram Павел Дуров был доставлен в суд. Информационное агентство AFP сообщает, что срок его предварительного содержания под стражей истёк.
Также издание Politico информировало о том, что Николай Дуров, брат генерального директора и один из основателей Telegram, был объявлен в розыск во Франции.
В Израиле мальчик разбил сосуд возрастом 3,5 тысячи лет
В Хайфе произошел инцидент, в ходе которого пятилетний мальчик случайно повредил сосуд, возраст которого составляет около 3,5 тысяч лет.
В США началось судебное разбирательство Google против российских СМИ
В Соединенных Штатах стартовало первое судебное заседание по делу, поданному Google против российских информационных агентств. Суд Калфорнийского округа в Сан-Хосе назначил первое слушание на 28 августа, как сообщает издание "Ведомости".
В России запущен первый беспилотный поезд "Ласточка" на МЦК
На Московском центральном кольце РЖД представила первый в стране беспилотный поезд под названием "Ласточка".
В Мытищах следователи обнаружили квартиру с 200 фаллоимитаторами с наркотиками
27 августа в подмосковных Химках сотрудники правоохранительных органов провели обыск в одной из квартир. В ходе обыска было обнаружено около 200 фаллоимитаторов, внутри которых находилось неизвестное вещество.