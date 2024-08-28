Возможна опасность: Рядом с парижским судом найден рюкзак, в котором может быть взрывное устройство

Рядом с парижским судом, куда привезли Павла Дурова, нашли подозрительный рюкзак

Корреспондент SHOT сообщает, что у здания парижского суда во время слушания дела Павла Дурова был обнаружен подозрительный рюкзак. Французские правоохранительные органы начали осмотр бесхозного багажа, чтобы убедиться, что он не представляет угрозы.

Ранее стало известно, что генеральный директор Telegram Павел Дуров был доставлен в суд. Информационное агентство AFP сообщает, что срок его предварительного содержания под стражей истёк.

Также издание Politico информировало о том, что Николай Дуров, брат генерального директора и один из основателей Telegram, был объявлен в розыск во Франции.