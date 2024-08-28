Насильник или гений: Ирина Болгар заявила о насилии Дурова над её детьми

Ирина Болгар, которая утверждает, что является матерью троих детей Павла Дурова, подала иск против него в суд Швейцарии. В своём иске она обвиняет Дурова в физическом насилии над их младшим сыном и в неуплате алиментов.

Как сообщает Forbes, Ирина Болгар подала уголовное заявление против Павла Дурова в марте 2023 года. Она утверждает, что Дуров применял физическое насилие к их общему младшему ребёнку, который родился в сентябре 2017 года. По словам Болгар, Дуров пять раз применял физическое воздействие на ребёнка в период с 2021 по 2022 год, что привело к травмам, включая сотрясение мозга, а также к проблемам со сном у мальчика.

В качестве доказательств Ирина Болгар представила суду переписку с Дуровым, которая состоялась в ноябре 2021 года в Париже. Также она предоставила медицинское заключение от апреля 2023 года, в котором говорится о тревожности и нарушениях сна у её младшего сына.

Кроме того, Ирина Болгар сообщила, что Дуров не виделся с их общими детьми с сентября 2022 года и в это же время прекратил выплачивать ей алименты в размере 150 тысяч евро ежемесячно. Женщина выразила недовольство тем, что ей приходится самостоятельно обеспечивать троих детей на свою зарплату, составляющую 8 тысяч швейцарских франков (около 9500 долларов) в месяц.

В 2023 году Ирина Болгар также подала гражданский иск с просьбой о предоставлении ей исключительного права опеки над детьми. В мае того же года суд Женевы удовлетворил её просьбу, а в феврале 2024 года подтвердил своё решение. Павел Дуров, судя по всему, не принимал участия в судебных разбирательствах и даже не нанял адвоката для своей защиты.

По словам Ирины Болгар, знакомство с Павлом Дуровым произошло в Санкт-Петербурге в 2012 году. В 2013 году у них родилась дочь Лея. В 2016 году появился на свет второй ребенок, а в 2017 году — третий. Она также указала, что имеет троих общих детей: Лею, Даниэля и Давида. Сейчас она проживает в Швейцарии вместе с детьми.

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