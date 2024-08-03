Стало известно о рождении еще трёх детей от банка спермы Дурова

Юрист Ирина Болгар, заявившая о своем материнстве троих детей основателя Telegram Павла Дурова, предоставила журналу Forbes документальные подтверждения. В распоряжении издания оказались копии свидетельств о рождении, документы о признании Дуровым отцовства, а также их нотариально заверенные переводы на английский и французский языки.

Подлинность предоставленных документов подтвердила Александра Вулье, эксперт швейцарской ассоциации переводчиков AIT. Она отметила наличие апостиля, который проставляется исключительно на оригинальных документах.

По словам Болгар, знакомство с Дуровым состоялось в 2012 году. В последующие годы у пары родились трое детей: дочь Лея (2013 г.р.), сын Даниэль (2016 г.р.) и сын Давид (2017 г.р.). Семья проживала в Санкт-Петербурге, а в 2018 году переехала в Дубай. Однако, из-за сложностей с получением вида на жительство в ОАЭ, с 2020 года Болгар и дети проживают в Швейцарии.

Первое публичное заявление о детях, рожденных от Дурова, Болгар сделала в конце июня, опубликовав фотографию в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России). Сам бизнесмен никак не прокомментировал это заявление, однако вскоре сообщил, что несколько лет назад был донором спермы и является биологическим отцом более ста детей.

Напомним, что в 2021 году в рейтинг богатейших наследников Forbes вошли двое детей Дурова - Алина и Михаил, рожденные в 2009 и 2010 годах соответственно. Их матерью является бывшая однокурсница предпринимателя Дарья Бондаренко.

Согласно оценкам американского Forbes, состояние Павла Дурова составляет 15,5 миллиардов долларов, что позволяет ему занимать 120-ю строчку в списке богатейших людей мира. В рейтинге Bloomberg основатель Telegram располагается на 271-м месте с состоянием в 9,15 миллиардов долларов.

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