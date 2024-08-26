Цена свободы слова: Дуров может повторить судьбу Ассанжа

Эксперты заявили, что жизнь Дурова может пойти по сценарию Ассанжа

Задержание Павла Дурова во Франции вызвало широкий резонанс. Иностранные эксперты проводят параллели с делом Джулиана Ассанжа и считают, что действия французских властей могут быть политически мотивированы.

Основатель Telegram Павел Дуров может оказаться в ситуации, схожей с судьбой основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Такое мнение высказали иностранные эксперты в интервью РИА Новости.

По их мнению, причиной преследования может быть приверженность мессенджера Telegram принципам свободы слова, что вызывает недовольство многих политиков. Задержание Дурова, по их словам, не имеет под собой достаточных оснований и является попыткой оказать давление.

Паскаль Лоттаз, доцент кафедры нейтралитета в Киотском университете, отметил, что Telegram цензурирует очень мало контента, и эта позиция, разрешающая практически все на платформе, давно раздражает западных политиков. Лоттаз выразил опасение, что Дуров может стать "следующим Джулианом Ассанжем".

Эксперты также предположили, что задержание Дурова могло быть попыткой Франции и Евросоюза подавить Telegram.

Французский политик, писатель и адвокат Араш Дерамбарш назвал задержание Дурова шокирующим. Он подчеркнул, что Telegram - это приложение, которое обеспечивает свободу общения, и задержание его основателя не имеет иных оснований, кроме как давление.

Напомним, что в субботу вечером французские СМИ сообщили о задержании Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, прибывшего из Азербайджана.

По информации французской прессы, Дуров, имеющий французское гражданство, находился в списке разыскиваемых лиц.

Французские власти подозревают Дурова в причастности к различным преступлениям, в том числе из-за отказа Telegram сотрудничать с ними. Основателю мессенджера могут быть предъявлены обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Посольство России во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

Фото: www. flickr. com/Snapperjack (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)